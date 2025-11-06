Головна Спорт Новини
Російський тенісист був дискваліфікований на чотири роки за вживання допінгу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Мокров провів 20 матчів на професійному рівні, 15 із яких програв

Допінг-проба Мокрова дала позитивний результат на заборонений нандролон

Російський тенісист Олексій Мокров був дискваліфікований на чотири роки за порушення антидопінгових правил. Про це повідомляє Міжнародне агентство із забезпечення чесності у тенісі (ITIA), інформує «Главком».

Допінг-проба 20-річного спортсмена, взята 26 листопада 2024, дала позитивний результат на заборонений нандролон. Усі його очки та призові анульовані, починаючи з цієї дати. Термін усунення росіянина відраховується з 27 січня 2025 року.

Сам Мокров не погодився із рішенням ITIA. Минулого тижня він розповів у соцмережах, що співробітники лабораторії в Монреалі допустили серйозні порушення регламенту Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA), що було підтверджено міжнародними експертами зі Швейцарії та Ізраїлю.

Крім того, він заявив, що ITIA залучило експертів, які працюють у лабораторіях WADA, яких не можна вважати незалежними, а юристи агентства регулярно згадували про «справу Родченкова», що ставить під сумнів їхню об'єктивність.

Незважаючи на це, незалежний трибунал ITIA вважав, що Мокрову не вдалося довести ненавмисність свого порушення.

Мокров провів 20 матчів на професійному рівні, 15 із яких програв. У поточному рейтингу АТР він посідає 1535 місце.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Варто зазначити, що Саютіна отримала візи для в'їзду до США і Канади. Там мають відбутися два етапи Кубка світу, на яких будуть розігруватися залікові бали для участі в Олімпіаді.

Відбіркові для росіян етапи Кубка світу з ковзанярського спорту пройдуть в американському Солт-Лейк-Сіті (з 14 по 16 листопада), канадському Калгарі (21-23 листопада), нідерландському Херенвені (5-7 грудня) та норвезькому Хамарі (12-14 грудня).

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

