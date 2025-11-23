Україна здобула дві нагороди в останній день континентальної першості з тхеквондо

Гурнов також цього року виборов бронзову медаль Універсіади

Україна завершила чемпіонат Європи з тхеквондо зі сріблом та трьома бронзами

Сьогодні, 23 листопада, завершився чемпіонат Європи з тхеквондо в олімпійських категоріях, який тривав у швейцарському Еглі. Про його результати повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

До фіналу у ваговій категорії до 80 кг дійшов Кирило Гурнов. Новоспечений лідер українського тхеквондо в цьому дивізіоні у півфіналі здолав чемпіона Універсіади-2025 (до 74 кг) Зураба Кінцурашвілі, який перед тим у чвертьфіналі вибив чинного віцечемпіона Європи Костянтина Костеневича. У боротьбі за золото українець з рахунком 0:2 у рівному поєдинку поступився учаснику Олімпійських Ігор-2024, призеру чемпіонатів світу та Європи Стефану Такову, через що виборов срібну медаль.

Другу медаль виборов Володимир Бистров у вазі до 68 кг. Він другий рік поспіль дістався півфіналу (щоправда, минулого року виступав у ваговій категорії до 63 кг) та завершив змагання на цій стадії, виборовши бронзову медаль.

Тож в України у підсумку чотири нагороди дорослої континентальної першості: одне срібло та три бронзи. Національна збірна посіла друге місце серед чоловіків та стала другою у загальнокомандному заліку ЧЄ серед олімпійських вагових категорій!

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.