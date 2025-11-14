Головна Спорт Новини
Алькарас чи Сіннер? Визначилося ім'я першої ракетки за підсумком 2025 року

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Карлос ніколи не потрапляв до фіналу Підсумкового турніру
фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Тенісисту вдруге у своїй кар'єрі вдалося закріпитися на вершині фінальної редакції рейтингу ATP 

Іспанець Карлос Алькарас обіграв італійця Лоренцо Музетті з рахунком 6:4, 6:1 у матчі групового етапу на Підсумковому турнірі ATP у Турині. Про це повідомляє «Главком»

Ця перемога вчора не лише забезпечила Алькарасу лідерство у групі, а й забезпечила Карлосу перше місце за підсумками сезону незалежно від результатів півфіналів: у нього в активі буде щонайменше 11650 очок, у той час як у його візаві Янніка Сіннера максимальним здобутком будуть 11500 балів. Окрім цього, завдяки виграному матчу Алькараса до півфіналу пройшов австралієць Алекс Де Мінаур, який здолав американця Тейлора Фрітца (7:6(3), 6:3). 

22-річний Алькарас, який вдруге (після 2022 року) завершує сезон на вершині рейтингу, зізнався: «Цей матч був для мене дуже важливим, адже я грав за звання номер один на кінець року. Спочатку було нелегко, я дуже нервував. Я намагався якнайкраще впоратися з тиском, тому дуже задоволений своїм рівнем гри і тим, що зміг закінчити рік на першому місці». 

Алькарас підтвердив, що цей сезон став найкращим у його кар'єрі. Він виграв загалом вісім титулів, включно з двома турнірами серії Грендслем – Ролан Гаррос та US Open. Він відзначив свій прогрес як у стабільності, так і в ментальному аспекті гри: «Я помітив великий прогрес у собі: у розумінні певних ситуацій, усвідомленні того, що мені потрібно робити, і знанні того, що мені потрібно на корті». 

Алькарас висловив задоволення виходом у півфінал, де він зіграє проти Александра Звєрєва або Фелікса Оже-Альяссіма: «Я дуже радий, що вийшов до півфіналу і, сподіваюся, дістануся фіналу. Побачимо, частина роботи вже зроблена, але я з нетерпінням чекаю на продовження».

Як повідомлялося, український тенісист Віталій Сачко на турнірі ATP 250 у Меці (Франція) сенсаційно у трьох сетах переміг 13-ту ракетку світу Олександра Бублика. Він уперше у кар’єрі вийшов до чвертьфіналу турніру ATP. 

Він продовжив перемагати на турнірі у Франції та став першим українцем за понад вісім років, який зіграв у півфіналі турніру ATP 250. У чвертьфінальному матчі українець здолав француза Клемана Табюра (243-тя ракетка світу).

Теги: теніс Яннік Сіннер Підсумковий турнір

Коментарі — 0

