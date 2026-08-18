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Легендарна плавчиня Ледекі уперше за 14 років програла фінал у коронній дисципліні

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Легендарна плавчиня Ледекі уперше за 14 років програла фінал у коронній дисципліні
Кеті Ледекі є однією з найбільш декорованих плавчинь в історії
фото: The Los Angeles Times

Випередити американку змогла перспективна австралійська плавчиня

На Пантихоокеанських іграх з плавання 2026 року сталася одна з найбільших сенсацій останніх років у жіночому плаванні: австралійка Лані Паллістер перемогла у фіналі на дистанції 800 метрів вільним стилем, випередивши головну зірку цієї дисципліни, американку Кеті Ледекі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SwimSwam.

Неймовірній серії Ледекі кінець

Австралійка Лані Паллістер не просто здобула перемогу, а зробила це з надзвичайно сильним результатом у 8:06,10 хв. Цей час став новим рекордом Пантихоокеанських ігор та сьомим найкращим результатом в історії жіночої 800-метрівки. До того ж, Паллістер перевершила попередній рекорд турніру, який належав самій Ледекі. Американка встановила його ще у 2014 році, пропливши дистанцію за 8:11,35 хв.

Ледекі також показала надзвичайно високий результат. Її 8:07,26 хв стали найкращим часом американки у нинішньому сезоні та десятим найкращим результатом в історії дисципліни.

Поразка стала для Кеті Ледекі історичною, адже вона вперше поступилася на 800-метрівці на міжнародних змаганнях найвищого рівня з часів свого дебюту на Олімпійських іграх у Лондоні 2012, де їй було 1лише 15 Упродовж 14 років американка вигравала цю дистанцію на Олімпіадах, чемпіонатах світу та інших турнірах.

Ледекі гідно прийняла поразку

Попри завершення багаторічної переможної серії, дев'ятиразова олімпійська чемпіонка не стала применшувати успіх суперниці. Ледекі наголосила, що сама провела один із найкращих запливів сезону, а одна невдача не перекреслює її досягнень. «Це був мій найкращий заплив цього тижня і найкращий час у сезоні, тому я не можу скаржитися. Я пишаюся своєю історією на цій дистанції, і вона не зникає лише тому, що сьогодні я стала другою», – сказала Ледекі в інтерв'ю SwimSwam.

Американка вже дивиться у майбутнє та готується до наступного великого виклику – Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі, яка може стати для неї домашньою. «Якщо й мав бути менш вдалий рік, то 2026-й для цього підходить найкраще. Попереду два роки підготовки до Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028. Я проаналізую помилки і продовжу працювати», – додала спортсменка.

Нагадаємо, що Нікіта Шеремет побив рекорд України та здобув золото Чемпіонату Європи з плавання

Теги: плавання рекорд золото Нікіта Шеремет

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