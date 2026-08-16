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Шеремет побив рекорд України та здобув золото Чемпіонату Європи з плавання

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Шеремет побив рекорд України та здобув золото Чемпіонату Європи з плавання
Нікіта Шеремет переписав історію українського плавання

Шеремет подолав 50 метрів за 21.13 секунди та став чемпіоном Європи

Українські плавці Нікіта Шеремет та Владислав Бухов виступили у фіналі чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту в Парижі на дистанції 50 метрів вільним стилем. Про це повідомляє «Главком».

Шеремет вийшов до фіналу з найкращим результатом у півфіналах – 21.38 секунди. Цей час дозволив українцю повторити рекорд України.

У фіналі Шеремет оновив національний рекорд. Він подолав 50 метрів за 21.13 секунди та став чемпіоном Європи. Бухов фінішував п'ятим із результатом 21.58 секунди.

Чемпіонат Європи 2026. 50 м вільним стилем, фінал

  • 1. Нікіта Шеремет (Україна) – 21.13 с
  • 2. Егор Корнєв – 21.37 с
  • 3. Андрей Барна (Сербія) – 21.37 с
  • 5. Владислав Бухов (Україна) – 21.58 с

Нагадаємо, що Таїсія Онофрійчук посіла четверте місце у фіналі особистого багатоборства Чемпіонату світу з художньої гімнастики 2026

Онофрійчук посіла перше місце у своєму потоці – їй довелося чекати завершення наступного потоку, де виступали всі фаворитки. Уже під час перших програм втратили бали олімпійська чемпіонка 2024 Дар'я Варфоломеєв та болгарка Стіляна Ніколова. Але в другому потоці всі лідерки показали потужні виступи, за винятком провальної вправи з м'ячем від росіянки Софії Ільтєрякової, яка припустилася втрати за килим і отримала провальні 25,1 бала. 

У третій ротації жодна з лідерок особливо не помилилася, тому четверта стала вирішальною. У ній усі три головні фаворитки, Дар'я Варфоломеєв, Стіляна Ніколова та Софія Рафаеллі, виступили без помилок і обійшли Таїсію Онофрійчук. Через це українка не взяла медаль у багаторборстві, ставши четвертою. До того ж, призерки Чемпіонату світу 2026 принесли своїм країнам перші олімпійські ліцензії. 

Теги: спорт плавання Нікіта Шеремет

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