Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги
Олександр Протченко в 33 роки дебютуватиме в УПЛ
фото: ФК «Кудрівка»

Молодий фахівець пішов на підвищення у клубній структурі

Керівництво «Кудрівки» призначило Олександра Протченка головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною напередодні. У понеділок президент «Кудрівки» відправив у відставку Василя Баранова. Провінційний колектив іде в Прем'єр-лізі з восьмиматчевою серією без перемог.

Протченко донедавна працював із юнацькою командою «Кудрівки». У 2022-2025 роках він перебував у лавах Збройних сил України. Допомагатимуть новому керманичу асистенти Юрій Замараєв, Антон Дяченко та Дмитро Іванов.

Раніше Протченко здобув диплом УЄФА категорії «A». Він працював із юнаками в київському «Арсеналі», був асистентом керманича «Чайки» з Петропавлівської Борщагівки, очолював «Кудрівку». До зимової паузи фахівець був технічним директором клубу.

У графіку «Кудрівки» залишилося чотири поєдинки. На виїзді команда Протченка протистоятиме «Колосу» з Ковалівки та київському «Динамо». Натомість вдома провінційний колектив зустрінеться з «Рухом» зі Львова та черкаським ЛНЗ.

На цей момент «Кудрівка» посідає 13-те місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Дебютант еліти набрав 22 пункти та відстає від рятівної позиції на чотири. Наразі команді світять перехідні матчі за місце в УПЛ.

До слова, напередодні донецький «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в столиці. На гол форварда Пономаренка «гірники» відповіли забитими м'ячами нападників Феррейри та Траоре. Команда Турана зміцнила лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Рух» програв на своєму полі «Зорі»
«Зоря» оформила камбек в матчі Прем'єр-ліги проти «Руху»
Вчора, 20:28
Час Василя Баранова біля керма команди завершився
Дебютант Прем'єр-ліги відправив у відставку головного тренера
Вчора, 15:54
Глейкер Мендоза втік від усіх конкурентів
Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні
Вчора, 14:17
«Гірники» взяли гору в столиці
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
3 травня, 19:59
Матвій Пономаренко забив красивий гол через півполя
Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги
3 травня, 18:30
«Поліські вовки» взяли гору в протистоянні
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
3 травня, 17:35
«Карпати» і ЛНЗ зіграли внічию – 0:0
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
2 травня, 20:35
Ігор Костюк оформив пам'ятну перемогу в Кривому Розі
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
29 квiтня, 17:18
Владислав Супряга повернеться в Київ
Середняк Прем'єр-ліги відмовиться від форварда «Динамо» – ЗМІ
29 квiтня, 12:05

Новини

Збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею
Збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги
Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги
В окупованому Луганську під час пожежі загинув ексголкіпер «Зорі»
В окупованому Луганську під час пожежі загинув ексголкіпер «Зорі»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі
Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі

Новини

Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Сьогодні, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Сьогодні, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Сьогодні, 13:03
Кремль посилив інформаційний тиск на країни Балтії до 9 травня
Сьогодні, 08:42
В Україні без опадів: погода на 5 травня 2026
Сьогодні, 05:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua