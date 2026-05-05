Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги

Олександр Протченко в 33 роки дебютуватиме в УПЛ

Молодий фахівець пішов на підвищення у клубній структурі

Керівництво «Кудрівки» призначило Олександра Протченка головного тренера команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

33-річний фахівець обійняв посаду, що стала вакантною напередодні. У понеділок президент «Кудрівки» відправив у відставку Василя Баранова. Провінційний колектив іде в Прем'єр-лізі з восьмиматчевою серією без перемог.

Протченко донедавна працював із юнацькою командою «Кудрівки». У 2022-2025 роках він перебував у лавах Збройних сил України. Допомагатимуть новому керманичу асистенти Юрій Замараєв, Антон Дяченко та Дмитро Іванов.

Раніше Протченко здобув диплом УЄФА категорії «A». Він працював із юнаками в київському «Арсеналі», був асистентом керманича «Чайки» з Петропавлівської Борщагівки, очолював «Кудрівку». До зимової паузи фахівець був технічним директором клубу.

У графіку «Кудрівки» залишилося чотири поєдинки. На виїзді команда Протченка протистоятиме «Колосу» з Ковалівки та київському «Динамо». Натомість вдома провінційний колектив зустрінеться з «Рухом» зі Львова та черкаським ЛНЗ.

На цей момент «Кудрівка» посідає 13-те місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги. Дебютант еліти набрав 22 пункти та відстає від рятівної позиції на чотири. Наразі команді світять перехідні матчі за місце в УПЛ.

До слова, напередодні донецький «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в столиці. На гол форварда Пономаренка «гірники» відповіли забитими м'ячами нападників Феррейри та Траоре. Команда Турана зміцнила лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, футболістки харківського «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.