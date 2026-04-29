На Чемпіонаті світу 2026 суттєво збільшаться призові для команд

glavcom.ua
Багато європейських країн посилалися на великі логістичні витрати під час мундіалю
ФІФА оголосила про суттєве збільшення призового фонду для прийдешнього Чемпіонату світу 2026, який пройде в США, Канаді та Мексиці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Основні зміни у виплатах

Загальна сума виплат командам-учасницям зросте до рекордних 871 мільйона доларів, що на 15% більше, ніж планувалося раніше. Збільшення бюджету стало можливим завдяки комерційному успіху турніру, який вперше в історії пройде у розширеному форматі за участю 48 збірних.

Якщо казати про деталі, то кожна з 48 команд отримає по 2,5 млн доларів на підготовку, при тому, що раніше сума становила 1,5 млн. Також збірні, що пробилися на мундіаль, гарантовано отримають 10 млн доларів замість 9 млн, а понад 16 млн доларів буде виділено на покриття витрат офіційних делегацій та збільшення квот на квитки для команд.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно зазначив: «ФІФА пишається тим, що перебуває у своїй найміцнішій фінансовій позиції за всю історію. Це дозволяє нам безпрецедентно підтримувати всі наші асоціації-члени та реінвестувати ресурси безпосередньо у футбол».

Причини змін

Рішення про збільшення фінансування було ухвалено на Раді ФІФА у Ванкувері. Це стало відповіддю на занепокоєння багатьох національних асоціацій (в основному, європейських країн) щодо високої вартості логістики. Оскільки світова першість охоплює величезні території Північної Америки з тривалими перельотами та різними податковими режимами, команди побоювалися, що участь у турнірі може стати збитковою без виходу в глибокі стадії плейоф.

Для порівняння, загальний призовий фонд світової першості у 2022-му у Катарі, де було 32 команди, становив 440 млн доларів. Таким чином, виплати 2026 року стали майже вдвічі більшими, що робить цей турнір комерційно вигіднішим.

