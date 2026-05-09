«Рух» та «Верес» зіграли у безгольову нічию в матчі Прем'єр-ліги

фото: УПЛ

Львівський клуб втратив важливі очки у боротьби за виживання

В матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги «Рух» зіграв внічию з «Вересом» (0:0). Про це повідомляє «Главком».

Перший момент в матчі створив «Рух». Затяжна атака господарів завершилася подачею Алмазбекова, після якої Копина злету не влучив у ближній кут.

«Верес» в першому таймі мав перевагу і атакував більше. Після грубої помилки Товарницького мав забивати Фабрісіо Ян, але вже обігравши голкіпера, він забарився з прийняттям рішення, підслизнувся і момент втратив.

Після перерви «Рух» очікувано тиснув, однак гольову нагоду створив лише одну. Ігор Невес все зробив для того, аби Діалло забив, але сенегалець не влучив у ворота з вигідної позиції. У підсумку – 0:0. Результат, який відверто не влаштовував львів’ян.

Команда з Рівного набрала 31 очко і зміцнила своє становище на 10-му місці. «Рух» залишається у зоні перехідних матчів, на 14-й сходинці.

Українська Прем'єр-ліга. 27-й тур

«Рух» – «Верес» – 0:0

Нагадаємо, «Полісся» перемогло «Олександрію» (2:1) у поєдинку 27 туру чемпіонату України з футболу. Безвиграшна клубна рекордна серія «Олександрії» триває в УПЛ 19 матчів.

Українець Бондарев піднявся на подіум гонки Формули-4
Україна другий рік поспіль матиме дві команди у футзальній Лізі чемпіонів
Тренер топової тенісистки отримав серйозну травму внаслідок парі з нею
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
