Промоутер Джошуа прокоментував інформацію про організацію бою з Ф'юрі

Хірн: Немає жодних угод про бій Джошуа з Ф'юрі

Едді Хірн, промоутер ексчемпіона світу з боксу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, прокоментував чутки про організацію поєдинку із Тайсоном Ф'юрі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Stomping Ground.

«Немає жодних угод про бій Джошуа з Ф'юрі. Нічого не затверджено. Переговори були ще до аварії Ентоні. Ми мали намір побитися з Джейком Полом, потім, у лютому чи березні, провести бій у Саудівській Аравії, а вже потім побитися з Тайсоном Ф'юрі. Але сталася аварія», – сказав Хірн.

У своєму останньому бою, що відбувся у грудні 2025 року, Джошуа переміг нокаутом американського відеоблогера Джейка Пола.

Нагадаємо, дядько Джошуа стверджував, що після смертельної ​​ДТП спортсмен вирішив завершити боксерську кар'єру.

«Головне тут те, що він завершив боксерську кар'єру. Це нас дуже тішить, тому що кожного разу, коли він виходить на ринг, ми завжди відчуваємо сильні емоції.

Щоразу, коли його збивають з ніг, у нас наче серце випадає з грудей. Всі ці емоційні переживання під час його боїв – це надто велика травма і для нас. Тепер, коли він сказав, що йде під найгучніші овації, ми щасливі. Він повідомив про рішення сім'ї», – заявив Адедамолу.

У результаті аварії, учасником якої став колишній чемпіон світу з боксу за трьома версіями в суперважкій вазі британець Ентоні Джошуа, загинули два його тренери.

Внаслідок аварії загинули Сіна Гамі та Латіф Адойєле. Вони працювали з Джошуа над силовими вправами та загальною фізичною підготовкою, а також були близькими друзями боксера.