Видатна футболістка очолила жіночу збірну України

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Видатна футболістка очолила жіночу збірну України
Ія Андрущак повернулася до збірної України в новій ролі
Фото: УАФ

Нова тренерка поведе команду в кваліфікації до чемпіонату світу 2027 року

Українська асоціація футболу призначила Ію Андрущак керманичкою жіночої збірної України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УАФ.

38-річна тренерка замінила на посаді Володимира Пятенка. Він працював із «синьо-жовтими» з 2023 року та зумів вивести збірну в Дивізіон A жіночої Ліги націй.

«Очолити національну збірну – це не просто новий етап у кар'єрі, це величезний виклик у дуже багатьох аспектах. Було хвилювання, але воно швидко змінилося робочим настроєм, тому що часу до першого збору мало», – заявила Андрущак.

Чим відома Ія Андрущак

Грала на позиції півзахисниці, захищала кольори чернігівської «Легенди», харківського «Житлобуду-1», полтавської «Ворскли». У лавах цих команд п'ять разів стала чемпіонкою України, 10 разів тріумфувала в Кубку України.

У 2010-2021 рр. Андрущак виступала за жіночу збірну України. У національній команді провела 58 матчів, у яких відзначилася двома голами.

Восени 2023 року Андрущак очолила юнацьку команду «Ворскли». А влітку наступного стала першою в історії чемпіонатів України жінкою на чолі чоловічого клубу. Тоді вона розпочала сезон 2024/25 із «Ворсклою-2» у Другій лізі.

Жіноча збірна України в 2026 році

Навесні розпочнеться новий розіграш Ліги націй, який водночас буде відбором на ЧС-2027. «Синьо-жовті» потрапили в квартет A3, де їхніми суперницями будуть Іспанія, Англія та Ісландія.

Перший матч українські футболістки зіграють 3 березня проти англійок. Оскільки вітчизняні команди змушені грати на міжнародній арені за межами України, то домашнім стадіоном підопічних Андрущак стане арена «Мардан» у турецькій Антальї.

Двоколовий турнір триватиме до середини червня. На чемпіонат світу гарантовано потрапить переможець групи. Трійка інших збірних гратиме в плей-офф, а найгірша команда водночас вилетить у Дивізіон B Ліги націй.

Нагадаємо, Україні щоб кваліфікуватися на чоловічий чемпіонат світу з футболу, необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

