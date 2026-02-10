Неймар готовий завершити кар'єру: рішення залежить від екстренера «Реала»

Скандальний нападник не бачить ігрового майбутнього без одного турніру

Зірковий вінгер Неймар може завершити виступи на професіональному рівні вже влітку 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Touchline.

Нападник бразильського «Сантоса» прагне поїхати на цьогорічний чемпіонат світу. Якщо Карло Анчелотті не викличе Неймара до збірної Бразилії на турнір, то він повісить бутси на цвях. Мундіаль залишається єдиною мотивацією футболіста.

Ціль поїхати на ЧС-2026 наразі визначає всю діяльність Неймара. Він переніс артроскопічну операцію на лівому коліні в грудні. Тепер нападник повністю зосереджений на відновленні та швидкому наборі форми.

Неймар у збірній Бразилії

Вихованець «Сантоса» дебютував за національну команду ще в 2010 році. З тих пір він провів у лавах пентакампеонів світу 128 матчів, у яких оформив 79 голів.

Востаннє футболку збірної Бразилії Неймар одягав у жовтні 2023 року. Тоді він захищав кольори аравійського «Аль-Хіляля». Перед цим нападник побив рекорд Пеле за голами в національній команді (77 м'ячів).

Неймар у складі Бразилії взяв участь в трьох чемпіонатах світу (2014, 2018, 2022). Найвище досягнення – четверте місце на Мундіалі-2014. Також він виграв Кубок конфедерацій у 2013 році.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

На турнірі пентакампеони потрапили в групу C. Там суперниками бразильців будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії. Перший матч – 13 червня проти марокканської команди.

У травні торік збірну Бразилії очолив Анчелотті. Для досвідченого фахівця цей досвід – перший з національними командами. Як футболіст він виграв «бронзу» Мундіалю-1990.

У січні поляк Роберт Левандовскі повторив досягнення Неймара та інших у Лізі чемпіонів. Обидва нападники забили 20 м'ячів і більше в турнірі за щонайменше дві команди. Компанію їм склали португальський форвард Кріштіану Роналду та англієць Гаррі Кейн.

Торік батько Неймара викупив права на бренд Пеле. Компанія NR Sports тепер може використовувати ім'я та образ Короля футболу. Сума угоди склала 18 млн доларів.