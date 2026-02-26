«Лех» – КуПС. Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

Розповідаємо про поєдинок Ліги конференцій за участі потенційних суперників донецького «Шахтаря», який відбудеться в четвер, 26 лютого 2026 року

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на Муніципальному стадіоні Познані польський «Лех» прийме фінський КуПС у другому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Польські «залізничники» зазнали нової втрати. Команді не допоможе травмований півзахисник Ягєлло. Він склав компанію у лазареті давно відсутнім хавбеку Муравському та нападнику Хакансу. Натомість КуПС не розраховують на вінгера Лує-Лутумби. Той отримав пряму червону картку ще в дебюті першого поєдинку, залишивши «жовто-чорних» удесятьох.

Після перемоги на євроарені «Лех» оформив звитягу в національній першості. На виїзді команда Нільса Фредріксена завдали поразки «Короні» з Кельць (2:1). Забитими м'ячами відзначилися ще в першому таймі відзначилися півзахисник Голізаде та центрбек Міліч. У турнірній таблиці Екстракляси познанці піднялися на третє місце.

Тим часом КуПС зазнав драматичної поразки в передсезонному Кубку ліги Фінляндії. «Жовто-чорні» пропустили двічі від «Яро», але перевернули гру з голами юніорів Тахколи та Хуттунена, а також забитому м'ячу півзахисника Ківіярві. Однак, суперник забив ще двічі та відсвяткував фестивальну перемогу (4:3).

Історія очних зустрічей

КуПС не вперше дістається від польських колективів. До поразки «Леху» минулого тижня (0:2) в пасиві фінського клубу вже були поразки від варшавської «Легії», «Руха» з Хожува та «Ягеллонії». Сякий-такий позитив у протистоянні з представниками Екстракляси – дві нічиї. Натомість «залізничники» до цього протистояння мали досвід двох перемог над фінською «Хонкою» у далекому 2013 році.

Де дивитися матч «Лех» – КуПС

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 9».