Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
Leleka обрала пісню на добре знайомій для себе іноземній мові
фото: соціальні мережі

Представниця України на Євробаченні суттєво трансформувала пісню

Представниця України на Євробаченні-2026 Leleka вразила європейську аудиторію своєю інтерпретацією хіта минулого року Baller, який у 2025-му представляв Німеччину у виконанні дуету Abor & Tynna. Про це повідомляє «Главком».

Особливий кавер

Лірична кавер-версія була презентована в межах офіційного диджитал-проєкту A Little Bit More на YouTube-каналі пісенного конкурсу, де артисти діляться альтернативними версіями своїх творів та креативними переспівами класики. Українська виконавиця вирішила повністю переосмислити динамічний та грайливий оригінал, перетворивши його на глибоку драматичну історію. Головною особливістю виконання став акомпанемент бандури у виконанні Ярослава Джуся, під який Вікторія Лелека співала німецькою мовою. Співачка зізналася, що текст пісні настільки їй резонував, що вона вчила його як акторський монолог, намагаючись максимально вжитися в роль. Сама відеоробота була відзнята як живий перформанс одним кадром, що додало виступу особливої щирості та автентичності.

Leleka – Baller (кавер на Abor & Tynna)

Відгук фанатів щодо каверу

Реакція міжнародної спільноти єврофанів виявилася надзвичайно позитивною: у соціальних мережах та під відео на YouTube слухачі висловлюють захват від унікального звучання бандури та високого рівня виконання. Багато хто з іноземних коментаторів, зокрема з Німеччини, відзначив бездоганну вимову артистки та назвав цей кавер одним із найкращих у сезоні, зауважуючи, що ліричне прочитання звучить навіть краще за оригінальну версію. Німецькі фанати особливо подякували співачці за увагу до їхньої рідної мови та свіжий погляд на знайомий хіт.

Наразі Leleka перебуває на фінальній стадії підготовки до поїздки у Відень, де вона представлятиме Україну на 70-му ювілейному конкурсі. 

Нагадаємо, що учасниці Євробачення від Хорватії зробили кавер на переможну пісню Руслани Wild Dances

Читайте також

Азійський регіон готовий перейняти досвід Європи та прийняти власну версію Євробачення
Євробачення оголошує про запуск конкурсу в Азії
31 березня, 22:10
Селін Діон переживає непростий період у своїй творчій кар'єрі через проблеми зі здоров'ям
Легендарна переможниця Євробачення Селін Діон повертається на сцену після паузи
2 квiтня, 16:15
У Нати та її обранця народилася донька, яку назвали Лією
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
4 квiтня, 16:15
Сему Батту доведеться поєднувати батьківство з підготовкою до головного музичного конкурсу Європи
Учасник Євробачення від Великої Британії став батьком за місяць до конкурсу
10 квiтня, 10:53
Leleka стала однією з небагатьох українських представників на Євробаченні, які виступали у Великій Британії
Leleka виступила на заключному пре-паті сезону в Лондоні
21 квiтня, 19:23
Monokate представляла Україну на конкурсі 2021 року, а також брала участь у цьогорічному Відборі
Зірка Євробачення розповіла, чи потрібно Україні брати участь в конкурсі в умовах війни
23 квiтня, 13:56
Ziferblat випустив пісню з майбутнього україномовного альбому
Гурт Ziferblat презентував нову пісню про «божевільне» кохання (відео)
24 квiтня, 15:37
Над будівництвом майданчика важко працювали понад 300 людей
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
28 квiтня, 19:04
Конкурс в Австрії збере разом представників понад сімдесяти країн
Організатори Євробачення назвали країни-лідери за кількістю куплених квитків у Відні
Сьогодні, 12:16

Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA
Російські спортсмени отримали понад 300 допінгових санкцій після розслідування WADA
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
Світоліна втрималась у топ-10 світового рейтингу WTA завдяки Костюк
«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ
«Інтер» поверне на батьківщину італійця з чемпіонату Англії – ЗМІ
Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ
Чи справедливо «Шахтар» отримав пенальті в матчі з «Зорею»? Заява УАФ

