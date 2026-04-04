41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)

У Нати та її обранця народилася донька, яку назвали Лією

Ната Сміріна розсекретила ім'я дитини

Українська співачка та учасниця Нацвідбору на «Євробачення-2016» Ната Сміріна з гурту Pur:Pur стала мамою. Як інформує «Главком», радісною звісткою 41-річна виконавиця поділилася в своєму Instagram та показала перші фото з дитиною. У Нати народилася донька, яку назвали Лією.

«Подробиці пізніше. В нас все чудово», – написала новоспечена матуся.

Сміріна також показала фото, яке зробила з немовлям одразу після його народження.

«Хвилина після народження. Я не дарма чекала. Все розповім трошки пізніше, поки повчуся бути мамою», – наголосила співачка.

До слова, гурт Pur: Pur був створений у місті Харків в 2008 році. Спочатку він складався з двох учасників – Нати та Євгена. Згодом колектив поповнився гітаристом Станіславом.

Гурт брав участь у фестивалях «Мамакабо», «Джаз-Коктебель», «Гоголь-фест» та в багатьох інших. У 2016 році Pur: Pur пройшов до півфіналу Національного відбору Пісенного конкурсу «Євробачення-2016» із піснею We Do Change, проте тоді перемогу здобула Джамала.

Раніше популярна українська ведуча та журналістка Олена Курбанова вперше стала мамою. Жінка народила первістка та поділилася незвичним ім’ям новонародженої дитини.

Також колишня друга ракетка світу та легенда чеського тенісу Петра Квітова стала багатодітною мамою. 36-річна спортсменка повідомила у своєму Instagram про народження дівчаток-двійнят, поділившись зворушливим фото малечі.