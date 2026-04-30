Leleka зробила кавер на хіт Євробачення-2025: як відреагували фанати?

Leleka обрала пісню на добре знайомій для себе іноземній мові

Представниця України на Євробаченні суттєво трансформувала пісню

Представниця України на Євробаченні-2026 Leleka вразила європейську аудиторію своєю інтерпретацією хіта минулого року Baller, який у 2025-му представляв Німеччину у виконанні дуету Abor & Tynna. Про це повідомляє «Главком».

Особливий кавер

Лірична кавер-версія була презентована в межах офіційного диджитал-проєкту A Little Bit More на YouTube-каналі пісенного конкурсу, де артисти діляться альтернативними версіями своїх творів та креативними переспівами класики. Українська виконавиця вирішила повністю переосмислити динамічний та грайливий оригінал, перетворивши його на глибоку драматичну історію. Головною особливістю виконання став акомпанемент бандури у виконанні Ярослава Джуся, під який Вікторія Лелека співала німецькою мовою. Співачка зізналася, що текст пісні настільки їй резонував, що вона вчила його як акторський монолог, намагаючись максимально вжитися в роль. Сама відеоробота була відзнята як живий перформанс одним кадром, що додало виступу особливої щирості та автентичності.

Leleka – Baller (кавер на Abor & Tynna)

Відгук фанатів щодо каверу

Реакція міжнародної спільноти єврофанів виявилася надзвичайно позитивною: у соціальних мережах та під відео на YouTube слухачі висловлюють захват від унікального звучання бандури та високого рівня виконання. Багато хто з іноземних коментаторів, зокрема з Німеччини, відзначив бездоганну вимову артистки та назвав цей кавер одним із найкращих у сезоні, зауважуючи, що ліричне прочитання звучить навіть краще за оригінальну версію. Німецькі фанати особливо подякували співачці за увагу до їхньої рідної мови та свіжий погляд на знайомий хіт.

Наразі Leleka перебуває на фінальній стадії підготовки до поїздки у Відень, де вона представлятиме Україну на 70-му ювілейному конкурсі.

