Скандальний концерт Павліка у Палаці «Україна». Дружина співака заявила про юридичний конфлікт

glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дружина Віктора Павліка прокоментувала скандальний концерт співака
Дружина Павліка зізналася, чи оговталась після гучного скандалу

Дружина та концертна директорка народного артиста України Віктора Павліка – Катерина Репяхова заявила про юридичні питання з Палацом «Україна». Реп’яхова повідомила нові деталі скандалу та розповіла, чи закінчилася історія з концертом Павліка для її родини. Цим Катерина Репяхова поділилася у своєму блозі в Instagram, пише «Главком».

Підписники Катерини Реп’яхової запитали в неї, яка наразі ситуація зі скандалом після концерту Віктора Павліка, який відбувся в Палаці «Україна».

На це дружина співака відповіла в сторис та заявила, що Палац «Україна» й досі не розрахувався з ними після скандального концерту. Тож тепер родина Павліка вирішує це питання в юридичному контексті.

«Палац і досі не розрахувався з нами та не надав жодних звітів щодо концерту. Усе, що нам повідомили після концерту – це те, що концерт у «плюсі», а також, що мене не хочуть бачити в Палаці. Тому це питання перейшло у юридичну площину», – написала концертна директорка Віктора Павліка.

Також користувачі запитали Катерину Репяхову, чи оговталася вона після скандалу в Палаці «Україна». За словами жінки, для неї ця історія ще не завершилася.

«Я відійду тоді, коли все це набуде свого логічного завершення. І тоді, коли Палац буде доступним майданчиком для всіх артистів», – повідомила Репяхова.

Нагадаємо, 22 березня 2026 року, Національний палац мистецтв «Україна» першим оприлюднив офіційну заяву щодо неприпустимого інциденту, який стався під час сольного концерту Народного артиста України Віктора Павліка. За повідомленням адміністрації, за лаштунками виник конфлікт, під час якого продюсер концерту дозволив собі неприйнятну поведінку та нецензурну лайку в бік дружини артиста, матері його сина Катерини Миколаївни Павлік (Репяхової).

Крім цього на концерті Віктора Павліка відбулося ще одне непорозуміння. Дружину артиста Катерину Репяхову обурило ставлення до глядачів. За її словами, охорона забороняла дарувати Віктору Павліку квіти тоді, коли хотілося глядачам, та не дозволяла танцювати. Тож дружина співака звернулась до Палацу «Україна» з вимогою публічних вибачень.

До слова, Сергій Перман, керівник Палацу «Україна», який організував та фінансував ювілейне шоу Віктора Павліка, уперше особисто прокоментував скандал, що стався за кулісами. Нагадаємо, дружина співака Катерина Репяхова, звинуватила організаторів в її приниженні. У відповідь Палац пояснив ситуацією тим, що дружина втручалася в організаційні процеси просто посеред шоу, але при цьому вибачився перед нею.

На третій день після концерту і після того, як скандал набрав обертів, заяву зробив Сергій Перман. Він назвав родину народного артиста Павліка «професійними провокаторами» та прокоментував інцидент на концерті.

