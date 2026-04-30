Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків

Ілля Мандебура
Ілля Мандебура
Багато учасників відзначають Серена як жартівника і позитивну людину
фото: Eurovision

Søren Torpegaard Lund у жартівливому відео відзначив пісню Ziferblat

Данський співак Серен Торпегард Люнд, який перебуває у трійці фаворитів Євробачення-2026, поділився своїми улюбленими піснями з конкурсів різних років. Про це повідомляє «Главком»

Жартівливе відео Серена

У TikTok та Instagram набирає популярності гумористичне відео, у якому співак оригінально підійшов до теми оцінювання пісень конкурсу Євробачення.

У ролику Серен пропонує незвичний формат рейтингу: він визначає свої улюблені треки залежно від того, якими предметами «погрожував би» у разі, якщо хтось спробує пропустити ту чи іншу пісню. На відео данець по черзі з’являється з різними предметами побуту (зокрема стільцем, книгою та сковорідкою) і в жартівливій формі демонструє «рівень серйозності» свого ставлення до композицій.

Однією з таких пісень стала композиція Ziferblat Bird Of Pray, з якою гурт посів дев'яте місце минулого року у Швейцарії. За небажання її слухати данець погрожував синім блокнотом. Ще однією піснею, яка пов'язана з Україною і потрапила в топ співака, є Amar Pelos Dois від Сальвадора Собрала – переможця Євробачення-2017 у Києві. 

Увесь топ співака (та предмети, якими він погрожує): 

  • Loreen – Euphoria (стілець);
  • Celine Dion – Ne partez pas sans moi (вішак);
  • Ziferblat – Bird Of Pray (блокнот);
  • Anders Frandsen - Lige der hvor hjertet slår (валіза);
  • Ogene – Lights and Shadows (пательня);
  • Salvador Sobral - Amar Pelos Dois (паперові рушники)

Про Søren Torpegaard Lund

Søren – представник нової хвилі данської поп-сцени, який поступово отримав репутацію артиста з теплим, «людським» звучанням і чіткою національною ідентичністю. На відміну від багатьох виконавців, що одразу орієнтуються на англомовний ринок, він свідомо робить ставку на данську мову – і саме це стало його творчою візитівкою. У його музиці поєднуються гітарна щирість скандинавського попу та легкий електронний продакшен, що робить пісні водночас радійними й атмосферними.

У його текстах часто йдеться про молодість, нічні міста, дружбу й ностальгію за безтурботними моментами. Його образ – не епатажний шоумен, а радше «свій хлопець», який виходить на сцену без надмірного пафосу, але з чітким емоційним посилом. Саме така природність і приваблює частину аудиторії, яка втомилася від однотипних поп-хітів. 

Нагадаємо, що 27-річний актор мюзиклів тріумфував у Arena Nord у Фредеріксгавні з піснею Før vi går hjem і тепер представить Данію на Євробаченні-2026 у Відні в травні. 

Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
Один з головних фаворитів Євробачення включив українську пісню до списку улюблених треків
