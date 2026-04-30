Дорофєєва випустила англомовний кліп з гопаком та екскаватором (відео)

Один із епізодів кліпу Дорофеєвої має схожість із відео до популярної пісні її експродюсера Потапа

Українська співачка Надя Дорофєєва випустила англомовний синг та кліп до нього. У кадрі співачка з’явилася в незвичних образах та локаціях, одна з них нагадує кліп експродюсера Дорофєєвої – Потапа, який виїхав з України. Про це пише «Главком» із посиланням на відео в YouTube.

Нова пісня Наді Дорофєєвої має назву Feel the heat. Це перший англомовний сингл співачки за всю її кар’єру. Разом із піснею вийшов кліп до неї.

DOROFEEVA - FEEL THE HEAT

У деяких епізодах Надя Дорофєєва з’являється в довгій блакитній спідниці та бюстом з об’ємними прозовими квітами. На цій локації виконавиця сидить у ковші екскаватора та співає.

Надя Дорофєєва показалася у кліпі на тлі екскаватора фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Схожа техніка була в кліпі Олексія Потапенка, відомо як Потапа, що раніше був продюсером Наді Дорофеєвої, коли вона входила до гурту «Время и стекло». Йдеться про кліп до пісні Потапа та Анастасії Каменських «Не пара». Різниця між цими кадрами в тому, що в кліпі Потапа в ковші були гроші.

Кадр з кліпу до пісні Потапа та Анастасії Каменських «Не пара» фото: скриншот YouTube

У відео можна побачити поєднання сучасних та традиційних елементів музичної культури. У деяких епізодах кліпу чоловіки виконують український танець – гопак «Співачка переосмислює український культурний код мовою сучасної попмузики: у дропі треку звучить інтерпретація мелодії, під яку танцюють гопак – один із найдавніших традиційних українських танців», – зазначається в повідомленні.

Чоловіки танцюють гопак у новому кліпі Наді Дорофєєвої фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

В інших кадрах Дорофєєва та актори з’являються у більш сучасних образах та виконують відповідну хореографію. Зазначається, що у відео до пісні Дорофєєвої кожен персонаж є узагальненим образом сучасної України.

У кліпі Дорофєєвої знявся ветеран фото: скриншот Dorofeeva/YouTube

Також у кліпі Дорофєєвої знявся ветеран війни. Про це йдеться в підписі до відео на каналі Dorofeeva. «Це багатошарова відеоробота – місток між традицією та сьогоденням, осмислення українського ДНК сучасною візуальною мовою, через образи, стани та метафори. Рушник, намисто, ліжник, фрагменти гопака та присутність ансамблю імені Вірського, який із 1937 року представляє український танець у світі, – як втілення живої традиції. Поряд – образи сучасності: ветеран із біонічним протезом як символ досвіду війни та сили, а також жіночий образ у маскулінному силуеті – як прообраз жінок, які сьогодні «вдягають» на себе чоловічі ролі», – йдеться в підписі.

