Учасник Євробачення від Великої Британії став батьком за місяць до конкурсу

У Look Mum No Computer з'явився особливий вболівальник

Представник Великої Британії на Євробаченні-2026 Сем Баттл, більш відомий широкій аудиторії під сценічним псевдонімом Look Mum No Computer, став батьком. Про це повідомляє «Главком».

Додаткова підтримка у Відні

Виконавець поділився з шанувальниками радісною новиною, опублікувавши допис у соціальних мережах. Він повідомив про народження сина, якого назвали Максом. За словами Сема Баттла, малюк з'явився на світ здоровим, а сам новоспечений тато планує зовсім скоро повернутися до активної роботи над своєю конкурсною програмою. Ця подія додала несподіваного емоційного забарвлення цьогорічній кампанії Сполученого Королівства, адже тепер музиканту доведеться поєднувати відповідальність батьківства з виснажливим графіком підготовки до одного з найбільших музичних шоу планети. Проте шоком для фанатів британця це не стало: його партнерка, Мелані Кінг, раніше натякала на близьку появу дитини, ділячись світлинами з відпочинку на природі.

Підготовка до конкурсу

Зараз увага фанатів та музичних критиків прикута до того, як ця зміна в особистому житті вплине на виступ артиста. Сем Баттл відомий своїм експериментальним стилем та використанням незвичних аналогових інструментів, що вже викликало неабиякий ажіотаж серед єврофанів. Конкурсна пісня Look Mum No Computer демонструє впевнені результати в євробаченських опитуваннях, а деякі навіть називають її однією з найкращих в історії Великої Британії на Євробаченні та впевнені, що країна не потрапить до горезвісного клубу нуля балів, де вона неодноразово з'являлася в останні роки.

Статус батька натомість може надати співаку додаткового натхнення та драйву, зробивши його виступ на сцені Євробачення-2026 ще більш щирим та особливим. Попри щільний графік, артист налаштований оптимістично, обіцяючи фанам незабаром знову зануритися у світ експериментального звуку та підготувати незабутнє шоу для глядачів у всьому світі.

Нагадаємо, що 41-річна українська співачка Ната Сміріна вперше стала мамою. Вона була однією з претенденток на поїздку на Євробачення-2016 у складі гурту Pur:Pur.