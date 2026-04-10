Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Учасник Євробачення від Великої Британії став батьком за місяць до конкурсу

Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Сему Батту доведеться поєднувати батьківство з підготовкою до головного музичного конкурсу Європи
фото: Aussie Vision

У Look Mum No Computer з'явився особливий вболівальник

Представник Великої Британії на Євробаченні-2026 Сем Баттл, більш відомий широкій аудиторії під сценічним псевдонімом Look Mum No Computer, став батьком. Про це повідомляє «Главком»

Додаткова підтримка у Відні

Виконавець поділився з шанувальниками радісною новиною, опублікувавши допис у соціальних мережах. Він повідомив про народження сина, якого назвали Максом. За словами Сема Баттла, малюк з'явився на світ здоровим, а сам новоспечений тато планує зовсім скоро повернутися до активної роботи над своєю конкурсною програмою. Ця подія додала несподіваного емоційного забарвлення цьогорічній кампанії Сполученого Королівства, адже тепер музиканту доведеться поєднувати відповідальність батьківства з виснажливим графіком підготовки до одного з найбільших музичних шоу планети. Проте шоком для фанатів британця це не стало: його партнерка, Мелані Кінг, раніше натякала на близьку появу дитини, ділячись світлинами з відпочинку на природі.

Переглянути цей допис в Instagram

Підготовка до конкурсу

Зараз увага фанатів та музичних критиків прикута до того, як ця зміна в особистому житті вплине на виступ артиста. Сем Баттл відомий своїм експериментальним стилем та використанням незвичних аналогових інструментів, що вже викликало неабиякий ажіотаж серед єврофанів. Конкурсна пісня Look Mum No Computer демонструє впевнені результати в євробаченських опитуваннях, а деякі навіть називають її однією з найкращих в історії Великої Британії на Євробаченні та впевнені, що країна не потрапить до горезвісного клубу нуля балів, де вона неодноразово з'являлася в останні роки. 

Статус батька натомість може надати співаку додаткового натхнення та драйву, зробивши його виступ на сцені Євробачення-2026 ще більш щирим та особливим. Попри щільний графік, артист налаштований оптимістично, обіцяючи фанам незабаром знову зануритися у світ експериментального звуку та підготувати незабутнє шоу для глядачів у всьому світі. 

Нагадаємо, що 41-річна українська співачка Ната Сміріна вперше стала мамою. Вона була однією з претенденток на поїздку на Євробачення-2016 у складі гурту Pur:Pur. 

Теги: Євробачення дитина Велика Британія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Essyla неодноразово брала участь у вокальних конкурсах, тож вона переконана, що її не варто хейтити
Представниця Бельгії на Євробаченні нарвалася на хвилю хейту після свого першого виступу
Сьогодні, 10:31
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
Переможці Євробачення завітали у Київ та заспівали пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни» (відео)
6 квiтня, 11:46
У Нати та її обранця народилася донька, яку назвали Лією
41-річна українська співачка вперше стала мамою (фото)
4 квiтня, 16:15
Вікторія Лелека виступить ближче до кінця другого півфіналу
Який номер випав Leleka? Визначився порядок виступів у півфіналах Євробачення
2 квiтня, 21:09
Інтервал-акти є важливою частиною програми конкурсу, адже вони розбавляють виступи учасників
Вєрка Сердючка та два переможці: хто буде інтервал-актами на Євробаченні у Відні
29 березня, 16:52
Felicia відома своїм зухвалим і провокаційним образом
Шведська представниця на Євробаченні розкритикувала допуск Ізраїлю до конкурсу
14 березня, 17:20
Александра Капітанеску здобула перемогу в національному відборі Румунії з піснею Choke me
Пісня Румунії на Євробаченні потрапила під критику через сексуальний підтекст
13 березня, 22:53
Роланд Вайсманн провів 30 років у структурі ORF та розраховував на другу поспіль каденцію
Голова Австрії на Євробаченні пішов з посади через звинувачення у домаганнях
13 березня, 22:08
Leleka з піснею Ridnym виступить у другій половині другого півфіналу
Стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні
12 березня, 13:45

Шоу-біз

Новини

Місячна місія повертається додому: крізь тишу, несправності та «голоси» космосу
Сьогодні, 09:26
В Україні місцями невеликий дощ та мокрий сніг: погода на 10 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua