Лень набрав 13 очок в матчі з «Орландо» (відео)



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Утім, «Атланта» зазнала поразки

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з «Орландо» (91: 101).



Українець провів на паркеті 24 хвилини і 26 секунд. За цей час він набрав 13 очок, зробив 1 результативну передачу, зробив 3 підбирання та 1 блокшот. Лень реалізував 5 з 8 кидків, 1 з 3 триочкових.

«Атланта» продовжує знаходитися поза зоною плей-оф, займаючи 12 місце Східної конференції.



Наступний поєдинок «Гокс» зіграють проти «Х'юстон Рокетс» 20 березня.