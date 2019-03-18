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    Лень набрав 13 очок в матчі з «Орландо» (відео)

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    Лень набрав 13 очок в матчі з «Орландо» (відео)
    Getty Images

    Утім, «Атланта» зазнала поразки

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    Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з «Орландо» (91: 101).

    Українець провів на паркеті 24 хвилини і 26 секунд. За цей час він набрав 13 очок, зробив 1 результативну передачу, зробив 3 підбирання та 1 блокшот. Лень реалізував 5 з 8 кидків, 1 з 3 триочкових.

    «Атланта» продовжує знаходитися поза зоною плей-оф, займаючи 12 місце Східної конференції.

    Наступний поєдинок «Гокс» зіграють проти «Х'юстон Рокетс» 20 березня.

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