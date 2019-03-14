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    Потужна гра українця Леня принесла «Атланті» крупну перемогу

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    Олексій Лень демонструє вражаючу стабільність - Потужна гра українця Леня принесла «Атланті» крупну перемогу
    Олексій Лень демонструє вражаючу стабільність
    peachtreehoops.com

    З'явившись на майданчику з лави, над баскетболіст своїх 20 очок надрав

    Українець Олексій Лень допоміг «Атланті Гокс» у черговому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. «Ястреби» виграли у «Мемфіса» - 132:111, перервавши його триматчеву переможну серію.

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    На цей раз Лень вийшов на майданчик не як гравець стартової п'ятірки, однак на його результативності це не позначилося. Він отримав 23 хвилини ігрового часу, за які набрав 20 очок, зробив 8 підбирань, 4 передачі та 2 блок-шоти.

    Найрезультативнішим же гравцем «Атланти» став Джон Коллінз - 27 очок і 12 підбирань.

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    баскетбол НБА Олексій Лень Атланта Гокс Мемфіс Ґрізліс Джон Коллінз
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