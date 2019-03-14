Потужна гра українця Леня принесла «Атланті» крупну перемогу



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Олексій Лень демонструє вражаючу стабільність peachtreehoops.com

З'явившись на майданчику з лави, над баскетболіст своїх 20 очок надрав

Українець Олексій Лень допоміг «Атланті Гокс» у черговому матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації. «Ястреби» виграли у «Мемфіса» - 132:111, перервавши його триматчеву переможну серію.

На цей раз Лень вийшов на майданчик не як гравець стартової п'ятірки, однак на його результативності це не позначилося. Він отримав 23 хвилини ігрового часу, за які набрав 20 очок, зробив 8 підбирань, 4 передачі та 2 блок-шоти.

Найрезультативнішим же гравцем «Атланти» став Джон Коллінз - 27 очок і 12 підбирань.