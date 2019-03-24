Лень взяв активну участь у перемозі «Атланти» над «Філадельфією» (відео)



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Черговий хороший матч НБА в активі українця

Український центровий «Атланти» Олексій Лень взяв участь в матчі регулярного чемпіонату з «Філадельфією» (129:127).

Українець провів на паркеті 20 хвилин і 56 секунд. За цей час він зумів набрати 14 очок, виконати 4 підбирання та зробити 1 результативну передачу.

Лень реалізував 1 з 5 триочкових і загалом 6 з 13 кидків з гри. Коефіцієнт корисності «+/-» склав «-21».

«Гокс», як і раніше, знаходяться поза зоною плей-оф НБА, займаючи 12 місце Східної конференції.

Наступний поєдинок «Атланта» зіграє проти «Нью-Орлеан Пеліканс» 27 березня.



