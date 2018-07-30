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    Леоненко знову розкритикував футболіста «Динамо». Цього разу дісталося Бєсєдіну

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    Віктор Леоненко - Леоненко знову розкритикував футболіста «Динамо». Цього разу дісталося Бєсєдіну
    Віктор Леоненко

    На думку експерта, варто більше часу давати Русину

    Експерт програми «Великий футбол» Віктор Леоненко прокоментував результат матчу ФК «Львів» - «Динамо» (0:1).

    Слова колишнього гравця київського клубу цитує офіційний сайт каналу «Футбол 1».

    «Ви говорите про втому «Динамо» і про те, що Циганков і Вербич у другому таймі загубилися. Півзахисники втомлюються, тому що за м'яч не чіпляється нападник. Ось у чому справа», - сказав він.

    «А нападник не тільки не чіпляється, але ще і не б'є. Виходить ситуація: півзахисник віддає пас вперед, а Бєсєдін не може зачепитися, тому вони змушені додатково відпрацьовувати», - додав Леоненко.

    За його словами, Хльобас і Дегтярьов не підійшли «Динамо», але і Бесєдін грає не краще.

    «Фактично «Динамо» грає вдесятьох, забивають і створюють моменти півзахисники. Я б надав більше ігрового часу Назарію Русину», - пояснив він.

    Раніше Віктор Леоненко натякнув, що арбітр матчу за Суперкубок України засудив «Шахтар».

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