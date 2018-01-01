Лідер захисту «Динамо» перейде в ПАОК влітку
- Сьогодні, 14:15
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Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв
Футболіст вже підписав попередній контракт із грецьким клубом
Захисник «Динамо» Євген Хачеріді перейде в ПАОК влітку.
За інформацією ЗМІ, київський клуб не захотів знижувати ціну на футболіста з трьох до двух мільйонів євро, як пропонувала грецька сторона.
Хачеріді підписав попередній контракт з ПАОКом і стане гравцем команди влітку, після закінчення угоди з «Динамо».
Нагадаємо, на правах вільного агента в це трансферне вікно в «Бешікаташ» перейшов Домагой Віда.
У свою чергу «Динамо» підписало захисника збірної Перу.
Джерело: Footboom