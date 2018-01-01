  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Лідер захисту «Динамо» перейде в ПАОК влітку

    Футболіст вже підписав попередній контракт із грецьким клубом
    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді перейде в ПАОК влітку. За інформацією ЗМІ, київський клуб не захотів знижувати ціну на футболіста з трьох до двух мільйонів євро, як пропонувала грецька сторона. Хачеріді підписав попередній контракт з ПАОКом і стане гравцем команди влітку, після закінчення угоди з «Динамо».
    • Сьогодні, 14:15
    • Розсилка
    <span>Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв</span>
    Євген Хачеріді. Фото: Станіслав Груздєв

    Футболіст вже підписав попередній контракт із грецьким клубом

    Захисник «Динамо» Євген Хачеріді перейде в ПАОК влітку.

    За інформацією ЗМІ, київський клуб не захотів знижувати ціну на футболіста з трьох до двух мільйонів євро, як пропонувала грецька сторона.

    Хачеріді підписав попередній контракт з ПАОКом і стане гравцем команди влітку, після закінчення угоди з «Динамо».

    Нагадаємо, на правах вільного агента в це трансферне вікно в «Бешікаташ» перейшов Домагой Віда.

    У свою чергу «Динамо» підписало захисника збірної Перу.

    Джерело: Footboom

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ