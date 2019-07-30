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    Лідер «Дніпра» попрощався з командою

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    Олександр Мішула - Лідер «Дніпра» попрощався з командою
    Олександр Мішула
    ФБУ

    Захисник збірної України Мішула продовжить кар’єру в Туреччині

    Напередодні стало відомо, що захисник національної збірної України з баскетболу та «Дніпра» Олександр Мішула продовжить кар’єру в клубі другого турецького дивізіону «Меркезефенді».

    Інформацію, згідно якої він залишає рідний клуб, сам Мішула підтвердив на сторінці в мережі Інстаграм.

    «Хочу сказати спасибі баскетбольному клубу «Дніпро», кожному, хто входить в цю організацію, починаючи з дяді Колі, який вішає цю дерев'яну сітку, яку я так не люблю, і закінчуючи Валерієм Валерійовичем Кондратьєвим, який всією душею любить БК «Дніпро» і намагається робити все можливе, щоб клуб розвивався. Спасибі уболівальникам, які підтримували і переживали за мене, атмосфера в залі завдяки вам була просто нереальна.

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    Тут я зробив свої перші кроки в баскетболі, продовжував розвиватися: ми виграли 3 Кубка України і перший в історії України Суперкубок.

    Я хочу розвиватися і рухаюся далі. Спасибі, «Дніпро».

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