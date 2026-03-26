Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу

Кирило Марсак продовжує проводити найкращий для себе сезон

Український фігурист Кирило Марсак продемонстрував історичний для своєї кар'єри виступ на Чемпіонаті світу 2026 року в Празі, уперше пробившись до довільної програми світової першості. Про це повідомляє «Главком».

Деталі виступу

21-річний уродженець Херсона, який є єдиним представником України в чоловічому одиночному катанні, показав на льоду «О2 Арени» надзвичайно впевнений прокат. Ключовим моментом став успішно виконаний четверний сальхов, який приніс спортсмену 12,19 бала з 2,49 бала за якість виконання. Також Марсак чисто виконав потрійний аксель, оцінений у 9,26 бала, та складний каскад у другій половині програми – потрійний лутц із потрійним тулупом, який з урахуванням бонусного коефіцієнта приніс 12,12 бала. Окрім стрибкових елементів, фігурист отримав четверті рівні за обертання та доріжку кроків третього рівня. Оцінка за компоненти програми склала 36,32 бала, де судді відзначили презентацію та майстерність ковзання Кирила середніми балами вище 7,0. Зокрема, за навички ковзання він отримав 7,32, за представлення – 7,25, а за композицію – 7,18

Загалом судді оцінили виступ Кирила у 83,36 бала, що стало другим найкращим результатом у його професійній кар'єрі після особистого рекорду, встановленого на Олімпійських іграх (86,89).

Підсумок короткої програми

За підсумками короткої програми Марсак посів високе 12-те місце серед 36 учасників, що дозволило йому увійти до списку 24 найсильніших атлетів світу.. Цей успіх є величезним прогресом, адже на попередніх Чемпіонатах світу Марсак посідав лише 35-те та 33-тє місця. Вирішальний виступ у довільній програмі відбудеться в суботу, 28 березня, о 13:30 за київським часом.

