Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кирило Марсак підтвердив свій клас, потрапивши до п'ятнадцятки найкращих за підсумками першої частини змагань
фото: Reuters

Кирило Марсак продовжує проводити найкращий для себе сезон

Український фігурист Кирило Марсак продемонстрував історичний для своєї кар'єри виступ на Чемпіонаті світу 2026 року в Празі, уперше пробившись до довільної програми світової першості. Про це повідомляє «Главком».

Деталі виступу

21-річний уродженець Херсона, який є єдиним представником України в чоловічому одиночному катанні, показав на льоду «О2 Арени» надзвичайно впевнений прокат. Ключовим моментом став успішно виконаний четверний сальхов, який приніс спортсмену 12,19 бала з 2,49 бала за якість виконання. Також Марсак чисто виконав потрійний аксель, оцінений у 9,26 бала, та складний каскад у другій половині програми – потрійний лутц із потрійним тулупом, який з урахуванням бонусного коефіцієнта приніс 12,12 бала. Окрім стрибкових елементів, фігурист отримав четверті рівні за обертання та доріжку кроків третього рівня. Оцінка за компоненти програми склала 36,32 бала, де судді відзначили презентацію та майстерність ковзання Кирила середніми балами вище 7,0. Зокрема, за навички ковзання він отримав 7,32, за представлення – 7,25, а за композицію – 7,18

Загалом судді оцінили виступ Кирила у 83,36 бала, що стало другим найкращим результатом у його професійній кар'єрі після особистого рекорду, встановленого на Олімпійських іграх (86,89). 

Підсумок короткої програми

За підсумками короткої програми Марсак посів високе 12-те місце серед 36 учасників, що дозволило йому увійти до списку 24 найсильніших атлетів світу.. Цей успіх є величезним прогресом, адже на попередніх Чемпіонатах світу Марсак посідав лише 35-те та 33-тє місця. Вирішальний виступ у довільній програмі відбудеться в суботу, 28 березня, о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, що українська пара пройшла до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання. Софія Голіченко і Артем Даренський успішно повернулися на міжнародну арену після перерви.  

Теги: фігурне катання чемпіонат світу спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Український дует Ханни Херрери та Івана Хобти здобув бронзову медаль
Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу
6 березня, 00:18
Цього сезону Ірина Підгайна та Артем Коваль стали третіми у Фіналі юніорського Гранпрі
Українські фігуристи Підгайна та Коваль стали третіми на юніорському чемпіонаті світу
7 березня, 16:42
Етері Тутберідзе відома своїми скандальними проросійськими заявами
Президент Грузії нагородив орденом Честі скандальну російську тренерку
9 березня, 15:53
20-річний Родін виступає у танцях на льоду разом з Дарією Грімм
Перспективний фігурист відмовився змагатися за Росію
17 березня, 17:39
Михайло Гераскевич: Ми знайдемо позабюджетне фінансування для вмотивованих дітей
Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди
Сьогодні, 10:03
Софія Голіченко і Артем Даренський боротимуться за свій найкращий результат у кар'єрі на світових першостях
Українська пара пройшла до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання
Сьогодні, 11:04

Новини

Лідер українського фігурного катання вперше пройшов до довільної програми Чемпіонату світу
Американський суд відхилив позов Цуренко проти Жіночої тенісної асоціації
Легендарна іспанська бадмінтоністка ухвалила рішення про кінець кар'єри
Страта борця з Ірану: Гераскевич та інші зірки світового спорту розкритикували МОК
Зірковий хавбек «Манчестер Юнайтед» контактував із двома клубами МЛС
«Ліверпуль» знайшов першого кандидата на заміну Салаху в Англії – ЗМІ
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua