Президент Грузії нагородив орденом Честі скандальну російську тренерку

Тутберідзе була тренеркою збірної Грузії з фігурного катання на Олімпіаді-2026

Президент Грузії Міхеїл Кавелашвілі нагородив орденом Честі скандальну російську тренерку Етері Тутберідзе. Про це повідомляє «Главком».

Тутберідзе була тренеркою збірної Грузії з фігурного катання на Олімпіаді-2026. Крім неї орден Честі отримав ще один тренер олімпійської збірної Павло Слюсаренко.

Тутберідзе та Слюсаренко на церемонії нагородження не були присутні. Ордени передали президенту грузинської федерації з фігурного катання Маріам Гіоргобіані, яка пізніше передасть їм нагороди.

Зимові Олімпійські ігри у Мілані відбулися 6-22 лютого 2026 року. Вперше в історії грузинського фігурного катання пара з цієї країни виграла срібну медаль. У командному заліку збірна Грузії з фігурного катання посіла четверте місце.

Тутберідзе відома своїми скандальними проросійськими заявами. У 2022 році вона стверджувала, що російських фігуристів несправедливо відсторонили від змагань. Також Тутберідзе заявляла, що рейтинги не повинні оновлюватися, поки вони не виступають.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.