Гераскевич анонсував набір молоді у збірну України зі скелетону: як потрапити до команди

Михайло Гераскевич: Хочемо, щоб до нас прийшли мотивовані діти

Очільник Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич та батько українського скелетоніста Владислава Гераскевича в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» анонсував набір юних спортсменів до збірної України зі скелетону.

«Ще точну дату (початку процедури відбору до команди – «Главком») ми не знаємо, але на квітень це у нас заплановано. Хочемо, щоб до нас прийшли діти, які мотивовані. Ми перевіримо, як вони бігають, стрибають, яка в них координація, які у них силові показники, а також розумові здібності. Будемо ставити їм запитання з математики, нескладні питання з фізики. Хочемо побачити, чи вони мають розуміння, наприклад, у механіці.

І буде дуже добре, якщо вони прийдуть з батьками. То ми залюбки ще візьмемо якусь кількість розумних, вмотивованих дітей, знайдемо позабюджетне фінансування. Хочемо, щоб команда розширилась, у першу чергу, на юнацькі Олімпійські ігри 2028 року. Нам треба знайти ще дві-три дівчинки 2010 року народження. А також хотілося б почати шукати дітей на юнацькі Олімпійські ігри 2032 року. Це вже десь 2014-2015 року народження. Хотілося б не форсувати їх підготовку, а тдуже плавно та ніжно ввести у скелетон», – розповів Михайло Гераскевич.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.