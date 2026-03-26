Українська пара пройшла до довільної програми Чемпіонату світу з фігурного катання

Ілля Мандебура
Софія Голіченко і Артем Даренський боротимуться за свій найкращий результат у кар'єрі на світових першостях
фото: Reuters

Голіченко і Даренський успішно повернулися на міжнародну арену після перерви

Українські фігуристи Софія Голіченко та Артем Даренський кваліфікувавшись до довільної програми Чемпіонату світу 2026 року в Празі. Про це повідомляє «Главком».

Деталі виступу

Більшість з елементів української пари судді оцінили позитивно. Найдорожчим елементом у програмі став підйом 5-ї групи, за який пара отримала базову вартість 6,60 бала. Високі оцінки дует заробив за потрійний підкрут третього рівня та викид потрійним рітбергером. За сольний стрибок, потрійний сальхов, пара отримала 4,42 бала. Дещо втратили складність Голіченко і Даренський на тодесі та доріжці кроків, де вони отримали другий рівень. Найбільш проблемним елементом стало комбіноване обертання четвертого рівня, де українці втратили близько одного бала через від'ємні оцінки. За компоненти судді виставили середні бали: за композицію пара отримала 6,46 бала, за презентацію – 6,29, а за навички ковзання – 6,46. 

Підсумок короткої програми

Наш дует у короткій програмі у підсумку набрав 58,85 бала, що дозволило їм посісти 17-ту сходинку серед 21 пари-учасниці та втретє поспіль увійти до двадцятки найкращих дуетів планети. Цей результат став найкращим результатом у сезоні та наблизився до особистого рекорду тандему. 

Цей виступ став логічним завершенням важкого етапу підготовки, під час якого парі довелося багато чого змінити у тренувальному процесі після пропуску Олімпійських ігор. Вже у четвер, 26 березня, о 19:35 за київським часом Софія та Артем вийдуть на лід із довільною програмою, де спробують покращити свій підсумковий результат та піднятися вище 17-го місця, яке вони посідали на двох попередніх світових першостях.

Нагадаємо, що українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу. За сумою двох програм українська пара набрала 160,15 бала та посіла третє місце. Перемогу на турнірі здобули канадці Ава Кемп та Йонатан Елізаров (167,90), а срібло вибороли їхні співвітчизники Джазмін Дерошер та Кіран Трешер (162,25).

Нідерландський футбольний гранд підпав під атаку хакерів
НБА ухвалила рішення щодо появи двох нових клубів
Чотириразовий чемпіон Формули-1 вигнав журналіста зі своєї пресконференції
«Динамо» продовжило контракт із провідним півзахисником
Перед Гран-прі Японії Формула-1 внесла поправку до регламенту кваліфікації
Екоактивіст спричинив аварію під час велогонки у Бельгії: його заарештувала поліція

