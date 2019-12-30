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    Лідер української другої ліги очікує на підтримку влади. Якщо ні – припинить існування

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    У 90-ті роки минулого сторіччя &laquo;Нива&raquo; Тернопіль була грозою авторитетів в елітному ешелоні українського футболу - Лідер української другої ліги очікує на підтримку влади. Якщо ні – припинить існування
    У 90-ті роки минулого сторіччя «Нива» Тернопіль була грозою авторитетів в елітному ешелоні українського футболу
    ФК «Нива» Тернопіль

    Клуб «Нива» виступив з офіційною заявою

    Лідери групи А поточного турніру другої футбольної ліги «Нива» з Тернополя звернулися через шпальти офіційного сайту до керівництва міста з проханням надати команді матеріальну підтримку. Як приклад тернополяни наводять міста Запоріжжя, Івано-Франківськ та Хмельницький.

    «Зіграні два кола футбольного сезону-2019/2020 у другій лізі підтвердили наміри нашої команди поборотися за першість у групі А та підвищитися у класі. Із завданням на літньо-осінній період команда впоралася і, як наслідок, «Нива» одноосібно посідає перше місце.

    Такий результат перш за все заслуга злагодженої роботи усього колективу футбольного клубу «Нива» — футболістів, тренерського штабу, персоналу та керівництва клубу. А також усіх уболівальників, які вірили у команду та підтримували її впродовж цього півріччя.

    Але попереду нас очікує не менш важлива місія — провести вдалу підготовку до завершального третього кола. Природно, що успішний виступ команди тягне за собою збільшення фінансових витрат. І напередодні нового року ми стоїмо на порозі формування річного бюджету клубу, який повинен включати у себе і потенційні витрати для участі в першій лізі.

    Ні для кого не секрет, що увесь тягар фінансування футбольного клубу «Нива» лежить на плечах лише однієї структури (причетної до президента клубу Степана Рубая, - «Главком»). Жодної сторонньої допомоги ні від влади, ні від інших приватних компаній футбольний клуб не отримує.

    Ми бачимо яскраві приклади плідної співпраці бізнесу та влади у інших командах другої та першої ліг, зокрема, за наявною нам інформацією, місцеві бюджети виділяють: «Металургу» (Запоріжжя) – 21 млн. грн., «Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – 20 млн., «Поділля» (Хмельницький) – 4 млн., «Нікополь» – 7 млн., «Кристал» (Херсон) – 6 млн., «Калуш» – 3 млн.

    Ми готові розглянути будь-які варіанти співпраці та співфінансування клубу, аж до переформатування форми власності у акціонерне товариство, що дозволить потенційним інвесторам стати безпосередніми акціонерами клубу.

    У разі, якщо нам не вдасться знайти підтримки у владних чи інших структур, клуб цілком серйозно ризикує не брати подальшої участі у Всеукраїнських змаганнях та втратити професіональний статус. Просимо уболівальників та журналістів допомогти нам у цій ситуації та спільними зусиллями зберегти бренд «Нива» Тернопіль з більш ніж 40-річною історією», - йдеться у заяві футбольного клубу.

    Зауважимо, що Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу називало наставника «Ниви» Василя Малика найкращим тренером другої ліги за підсумками 2019 року.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ фінансування Тернопіль ФК Нива (Тернопіль) Василь Малик Друга ліга
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