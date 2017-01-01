Лідер жіночої збірної Німеччини з біатлону пропустить різдвяну гонку
- Сьогодні, 11:05
-
Розсилка
Лауру Дальмайєр замінить її співвітчизниця Надін Горхлер
Семиразова чемпіонка світу німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр, яка в минулому сезоні стала володаркою Кубка світу, не зможе взяти участь у традиційній Різдвяній гонці через хворобу.
У змаганнях, які пройдуть в Гельзенкірхені 28 грудня, вона повинна була виступити в дуеті з Бенедіктом Доллем.
Лауру замінить її співвітчизниця Надін Горхлер.
Раніше повідомлялося, що змінився напарник у Юлії Джими.
Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія)
Надін Горхлер / Бенедікт Долль (Німеччина)
Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)
Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Ебергард (Австрія)
Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (Канада)
Фуюко Тачізаки / Мікіто Тачізаки (Японія)
Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (Чехія)
Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія)
Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція)
Джерело: Чемпіонат