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    Лідер жіночої збірної Німеччини з біатлону пропустить різдвяну гонку

    Лауру Дальмайєр замінить її співвітчизниця Надін Горхлер
    Семиразова чемпіонка світу німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр, яка в минулому сезоні стала володаркою Кубка світу, не зможе взяти участь у традиційній Різдвяній гонці через хворобу. У змаганнях, які пройдуть в Гельзенкірхені 28 грудня, вона повинна була виступити в дуеті з Бенедіктом Доллем. Лауру замінить її співвітчизниця Надін Горхлер.
    • Сьогодні, 11:05
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    Лаура Дальмайєр. Фото: AFP
    Лаура Дальмайєр. Фото: AFP

    Лауру Дальмайєр замінить її співвітчизниця Надін Горхлер

    Семиразова чемпіонка світу німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр, яка в минулому сезоні стала володаркою Кубка світу, не зможе взяти участь у традиційній Різдвяній гонці через хворобу.

    У змаганнях, які пройдуть в Гельзенкірхені 28 грудня, вона повинна була виступити в дуеті з Бенедіктом Доллем.

    Лауру замінить її співвітчизниця Надін Горхлер.

    Раніше повідомлялося, що змінився напарник у Юлії Джими.

    Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія)

    Надін Горхлер / Бенедікт Долль (Німеччина)

    Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)

    Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Ебергард (Австрія)

    Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (Канада)

    Фуюко Тачізаки / Мікіто Тачізаки (Японія)

    Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (Чехія)

    Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія)

    Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція)

    Джерело: Чемпіонат

    біатлон лижний спорт
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