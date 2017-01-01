Лідер жіночої збірної Німеччини з біатлону пропустить різдвяну гонку

Лауру Дальмайєр замінить її співвітчизниця Надін Горхлер

Семиразова чемпіонка світу німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр, яка в минулому сезоні стала володаркою Кубка світу, не зможе взяти участь у традиційній Різдвяній гонці через хворобу. У змаганнях, які пройдуть в Гельзенкірхені 28 грудня, вона повинна була виступити в дуеті з Бенедіктом Доллем. Лауру замінить її співвітчизниця Надін Горхлер.



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Лаура Дальмайєр. Фото: AFP

Лауру Дальмайєр замінить її співвітчизниця Надін Горхлер

Семиразова чемпіонка світу німецька біатлоністка Лаура Дальмайєр, яка в минулому сезоні стала володаркою Кубка світу, не зможе взяти участь у традиційній Різдвяній гонці через хворобу.

У змаганнях, які пройдуть в Гельзенкірхені 28 грудня, вона повинна була виступити в дуеті з Бенедіктом Доллем.

Лауру замінить її співвітчизниця Надін Горхлер.

Раніше повідомлялося, що змінився напарник у Юлії Джими.

Юлія Джима (Україна) / Міхаель Рьош (Бельгія)

Надін Горхлер / Бенедікт Долль (Німеччина)

Франциска Гільдебранд / Ерік Лессер (Німеччина)

Ліза Тереза Гаузер / Джуліан Ебергард (Австрія)

Розанна Кроуфорд / Брендан Грін (Канада)

Фуюко Тачізаки / Мікіто Тачізаки (Японія)

Єва Пускарчикова / Онджей Моравец (Чехія)

Катерина Юрлова / Олексій Волков (Росія)

Анаіс Бескон / Емільєн Жаклін (Франція)

Джерело: Чемпіонат