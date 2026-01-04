Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду
Ягупова буде солідним підсиленням для «Мерсіна» перед чвертьфіналом Єврокубка
фото: Федерація баскетболу України

Ягупова вирішила повернутися до добре знайомого колективу

Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова офіційно продовжить кар’єру в турецькому «Мерсіні», куди вона перейшла на правах вільного агента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу. 

Це вже четвертий етап співпраці баскетболістки з цим клубом. Раніше вона захищала його кольори у 2017-2019, 2020 та 2023 роках. Поточний ігровий рік українка розпочала в іспанській «Валенсії», за яку виступала з січня 2024 року. У складі іспанського гранда Ягупова здобула два титули чемпіонки країни, Кубок та Суперкубок Іспанії. Загалом за «Валенсію» вона провела 86 матчів із середнім показником 10,7 очка та 3 передачі. Однак на початку грудня 2025 року сторони достроково розірвали контракт. Статистика Аліни в останніх іграх за іспанський клуб становила 6,8 очка в національній першості та 7,3 очка разом із 3,3 передачі у Євролізі.

Після відходу з Іспанії спортсменка протягом місяця підтримувала ігрову форму в сербській «Црвені Звезді». Виступаючи за белградську команду в Єврокубку, Ягупова продемонструвала високу результативність, набираючи в середньому 17 очок, 4 підбирання та 6 передач за матч.

Окрім клубних виступів, лідерка збірної залишається ключовою фігурою національної команди. У перших матчах кваліфікації на Євробаскет-2027 вона брала участь у всіх трьох поєдинках, принісши збірній 12 очок за гру.

Наразі «Мерсін» готується до важливих стартів у внутрішніх та міжнародних турнірах. Дебют Ягупової після повернення може відбутися вже 6 січня у матчі Кубка Туреччини проти «Боташа». Також у січні команда змагатиметься за вихід до чвертьфіналу Єврокубка в протистоянні з литовським «Кібіркштісом». Наступні ж ігри у складі збірної України чекають на капітана в березні 2026 року, коли продовжиться відбір на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за передачами. За підсумком трьох зіграних матчів має п’ятий показник серед всіх гравчинь за результативними передачами – 7,3 асиста в середньому

Теги: баскетбол Аліна Ягупова

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ягупова (ліворуч) набрала 18 очок у дебютній грі
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
12 грудня, 2025, 13:08
Шульга набрав 16 очок, 3 підбирання, 8 передач і 3 перехоплення за 38 хвилин на майданчику
Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги
15 грудня, 2025, 11:05
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
16 грудня, 2025, 14:12
Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
17 грудня, 2025, 11:57
Санон через травму пропустив останні чотири матчі Шльонська у чемпіонаті
Санон набрав 12 очок у грі чемпіонату Польщі з баскетболу
24 грудня, 2025, 10:53
23-річний Єлатонцев виступав за «Локомотив-Кубань» із 2021 року
Перспективний російський баскетболіст після отримання повістки втік до США
24 грудня, 2025, 23:24

Новини

Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену
Переможниця заключного виду Тур-де-Скі присвятила тріумф загиблому біатлоністу Баккену
Японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів
Японець Нікайдо перервав гегемонію Превца під час Турне чотирьох трамплінів
Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду
Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
Тайсон Ф'юрі оголосив про повернення на ринг
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році
Визначився найкращий гравець українського пляжного футболу у 2025 році

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
Вчора, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua