Лідерка збірної України з баскетболу втретє за сезон змінила команду

Ягупова вирішила повернутися до добре знайомого колективу

Капітан жіночої національної збірної України Аліна Ягупова офіційно продовжить кар’єру в турецькому «Мерсіні», куди вона перейшла на правах вільного агента. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу клубу.

Це вже четвертий етап співпраці баскетболістки з цим клубом. Раніше вона захищала його кольори у 2017-2019, 2020 та 2023 роках. Поточний ігровий рік українка розпочала в іспанській «Валенсії», за яку виступала з січня 2024 року. У складі іспанського гранда Ягупова здобула два титули чемпіонки країни, Кубок та Суперкубок Іспанії. Загалом за «Валенсію» вона провела 86 матчів із середнім показником 10,7 очка та 3 передачі. Однак на початку грудня 2025 року сторони достроково розірвали контракт. Статистика Аліни в останніх іграх за іспанський клуб становила 6,8 очка в національній першості та 7,3 очка разом із 3,3 передачі у Євролізі.

Після відходу з Іспанії спортсменка протягом місяця підтримувала ігрову форму в сербській «Црвені Звезді». Виступаючи за белградську команду в Єврокубку, Ягупова продемонструвала високу результативність, набираючи в середньому 17 очок, 4 підбирання та 6 передач за матч.

Окрім клубних виступів, лідерка збірної залишається ключовою фігурою національної команди. У перших матчах кваліфікації на Євробаскет-2027 вона брала участь у всіх трьох поєдинках, принісши збірній 12 очок за гру.

Наразі «Мерсін» готується до важливих стартів у внутрішніх та міжнародних турнірах. Дебют Ягупової після повернення може відбутися вже 6 січня у матчі Кубка Туреччини проти «Боташа». Також у січні команда змагатиметься за вихід до чвертьфіналу Єврокубка в протистоянні з литовським «Кібіркштісом». Наступні ж ігри у складі збірної України чекають на капітана в березні 2026 року, коли продовжиться відбір на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за передачами. За підсумком трьох зіграних матчів має п’ятий показник серед всіх гравчинь за результативними передачами – 7,3 асиста в середньому