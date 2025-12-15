Шульга набрав 16 очок у грі G-ліги

Шульга набрав 16 очок, 3 підбирання, 8 передач і 3 перехоплення за 38 хвилин на майданчику

«Мен Селтікс» Шульги поступились непереможним у G-лізі «Репторс 905»

У неділю, 14 грудня, гравці та кандидати до збірної України провели чергові матчі за свої клуби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У G-Лізі «Мен Селтікс» поступились непереможній у чемпіонаті команді «Репторс 905» з рахунком 107:112. Український захисник Макс Шульга набрав 16 очок (3/5 двоочкові, 2/8 триочкових, 3/3 штрафних), 3 підбирання, 8 передач і 3 перехоплення при 3 втратах за 38 хвилин на майданчику.

В Іспанії «Реал» обіграв «Баскет Жирону» 112:76. Гарний матч на рахунку Олексія Леня, який за 18 хвилин набрав 7 очок (3/4 двоочкові, 1/2 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 4 передачі, 4 блок-шоти та 1 перехоплення при 4 фолах.

В другому дивізіоні Німеччини «Байрот» програв «Гіссену» 84:95. Артем Ковальов відіграв 4 хвилини, набрав 3 очки (1/1 двоочкові, 1/1 штрафні) при 2 фолах та 1 втраті.

В другому дивізіоні Іспанії «Мелілья» програла «Мальорці» 72:79. Павло Крутоус відіграв 27 хвилин, набрав 13 очок (2/2 двоочкові, 3/4 триочкові), зібрав 2 підбирання при 2 втратах.

«Осака» обіграла «Йокогаму» в чемпіонаті Японії 71:63. Володимир Герун зіграв 22 хвилини, набрав 8 очок (3/4 двоочкові, 0/2 триочкові, 2/8 штрафні), зробив 11 підбирань, 1 передачу, 2 перехоплення при 1 фолі та 1 втраті.

Богдан Близнюк провів черговий вдалий матч у чемпіонаті Тайваню – за 32 хвилини набрав 11 очок (5/11 двоочкові, 0/2 триочкові, 1/1 штрафні), зібрав 6 підбирань, віддав 5 передач при 1 втраті та 1 фолі. Його «Гаосюн Аквас» програв «Формосі Дрімерс» 73:99.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0