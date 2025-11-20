Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за передачами

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Ягупова увійшла до топ-5 відбору на жіночий Євробаскет-2027 за передачами
Ягупова допомогла збірній Україні здобути дві перемоги у відборі на Євробаскет

Ягупова робила 7.3 асиста в середньому за гру

Капітан жіночої збірної з баскетболу Аліна Ягупова за підсумком трьох зіграних матчів має п’ятий показник серед всіх гравчинь за результативними передачами – 7.3 асиста в середньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Найбільше результативних передач віддала гравчиня Північної Македонії Анджеліка Мітрашіновік – 9.7 передач.

Тетяна Юркевічус йде шостою серед гравчинь всіх збірних за підбираннями – 9.7 підбирань в середньому за матч. Лідирує після трьох матчів відбору Даніель Рабер з Ізраїлю – 12.3 підбирання.

Одразу дві українки увійшли до топ-10 за блоками – Євгенія Путра та Анастасія Ковтун провели по 2 матчі, в середньому зробивши по 1.5 блока за гру.

Жіноча національна збірна України напередодні впевнено обіграла Азербайджан 98:34 і здобула другу перемогу у відборі до Євробаскету-2027.

Команда Євгена Мурзіна стартувала у відборі перемогою над Чорногорією, після чого зазнала поразки від Болгарії.

Таким чином, після половини зіграних матчів першого етапу кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 українки займають друге місце в групі. Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України зіграє у березні 2026 року.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: Аліна Ягупова баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Проголосувати за Міріам Уро-Ніле можна на сайті ФІБА
Уро-Ніле претендує на звання найкращої гравчині першого вікна кваліфікації Євробаскету
Вчора, 07:28
Пустовий (ліворуч) відіграв 17 хвилин, набрав 17 очок, зібрав 2 підбирання
Капітан збірної України з баскетболу Пустовий набрав 17 очок у грі чемпіонату Іспанії
17 листопада, 10:32
Михайлюк продовжив свою серію виходів у старті «Юти» , з'явившись у стартовій п’ятірці у 12-му матчі поспіль
Гравець НБА Михайлюк прокоментував старт сезону і свою допомогу захисникам України
14 листопада, 13:17
Тоні Паркер має свою академію, де поєднує середню та вищу освіту з тренуваннями з баскетболу і кіберспорту
Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції
9 листопада, 18:59
Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
5 листопада, 16:38
Аліна Ягупова (праворуч) потрапили до списку гравчинь збірної України на матчі відбору на Євробаскет-2027 у листопаді
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу повернулася до гри після трьох пропущених матчів
5 листопада, 11:23
«Черкаські Мавпи» лишилися без свого лідера Андрія Агафонова, який більше не вийде на майданчики Суперліги
Перший рубіж подолано. Як пройшло стартове коло баскетбольної Суперліги
4 листопада, 22:19
Михайлюк цього сезону набирає 6.9 очка, 3.0 підбирання та 1.6 передачі за 27 хвилин у середньому
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
4 листопада, 10:33
Тетяна Юркевічус відіграла майже 35 хвилин, набрала 2 очка, зібрала 15 підбирань, зробила 3 передачі
Юркевічус зібрала 15 підбирань в матчі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
28 жовтня, 14:01

Новини

«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Випав один із найпотужніших суперників». Шевченко – про жереб для збірної України
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
«Знаємо, де можемо додати». Гераскевич прокоментував перший етап Кубка світу зі скелетону
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Гераскевич і Лавренюк відкрили сезон Кубка світу зі скелетону: результати українців
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Стали відомі суперники України у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу з футболу
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня
Близнюк оформив трипл-дабл у грі чемпіонату Тайваня

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua