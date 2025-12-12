Головна Спорт Новини
Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу дебютувала у складі сербського клубу
Ягупова (ліворуч) набрала 18 очок у дебютній грі

Ягупова провела на майданчику 32 хвилини і стала найрезультативнішою в команді

Лідерка жіночої збірної України з баскетболу Аліна Ягупова дебютувала за «Црвену Звезду» у Єврокубку, де сербська команда в першому раунді плейоф зустрічається з грецьким «Панатінаїкосом». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Гра у Греції завершилась поразкою команди українки 76:85. Ягупова провела на майданчику 32 хвилини і стала найрезультативнішою в команді – 18 очок (4/10 двоочкові, 2/6 триочкові, 4/4 штрафні), 3 підбирання, 6 передач, 2 перехоплення при 2 фолах та 3 втратах. Гра у Сербії пройде 18 грудня.

В Ізраїлі «Хапоель» Беер-Шева програв «Маккабі» Ашдот 57:106. Тетяна Юркевічус відіграла 23 хвилини, набрала 8 очок (2/4 двоочкові, 4/6 штрафні), зробила 10 підбирань, 2 передачі, 1 перехоплення, 1 блок при 3 фолах та 3 втратах.

В NCAA цієї ночі зіграли дві українки. «Огайо Стейт» вдома впевнено переміг «Нортерн Кентукі Норс» 94:62. Даша Бірюк зіграла 8 хвилин, очок не набрала (0/3 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 перехоплення при 3 фолах.

У другому матчі «Морхед Стейт» поступився «Нотр-Даму» 48:97. Катерина Діке провела на майданчику 30 хвилин, набрала 11 очок (3/10 двоочкові, 0/3 триочкові, 5/7 штрафні), зробила 2 підбирання, 1 передачу при 6 втратах та 2 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

