Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33

Катерина Коваль зіграла 17 хвилин, набрала 9 очок, зробила 4 підбирання, 5 перехоплень

Одразу три українки зіграли за свої клуби цієї ночі в NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Катерина Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33. Катерина Коваль зіграла 17 хвилин, набрала 9 очок (3/4 двоочкові, 3/4 штрафні), зробила 4 підбирання, 5 перехоплень, 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

VCU Ремс здобув перемогу над Амерікан Юніверсіті 69:63. Тетяна Ткаченко зіграла 10 хвилин, набрала 5 очок (1/1 двоочкові, 1/1 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

Морхед Стейт поступився Арканзас-Літтл Рок 63:76. Катерина Діке провела на майданчику 21 хвилину, набрала 15 очок (4/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 7/10 штрафні), зробила 10 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 5 втратах та 5 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол NCAA

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА
5 грудня, 11:19
Ягупова минулого сезону увійшла до складу символічної збірної Євроліги, граючи за «Валенсію»
Стало відомо, де може продовжити кар'єру Ягупова після відходу з «Валенсії»
4 грудня, 20:20
Наступні матчі нашої збірної пройдуть у лютому та березні 2026 року
Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій у «рейтингу сили» ФІБА
4 грудня, 11:04
Ковляр набрав в двох іграх в середньому 29.5 очка
Ковляр потрапив до переліку лідерів рейтингів кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
2 грудня, 19:21
Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
1 грудня, 12:24
У матчах першого вікна першого етапу кваліфікації наша команда зіграє проти Грузії та Данії
Став відомий склад збірної України з баскетболу на матчі кваліфікації чемпіонату світу
21 листопада, 13:05
Святослав Михайлюк зіграв в цьому матчі 25 хвилин, вийшовши у старті, набрав 13 очок
Михайлюк набрав 10 очок у поєдинку НБА
19 листопада, 12:38
Україна спробує подолати новий формат кваліфікації на континентальну першість
Стало відомо, якою Україна завершила перший раунд відбору на Жіночий Євробаскет-2027
18 листопада, 23:46
Українки зі старту заволоділи ініціативою
Жіноча збірна України розгромила Азербайджан у кваліфікації на Євробаскет-2027
18 листопада, 20:34

Новини

Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
УАФ звернулася до УЄФА щодо умов участі Білорусі у Євро-2026 із футзалу
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку
Ковляр набрав 12 очок у грі Єврокубку
«Динамо» призначило нового головного тренера команди
«Динамо» призначило нового головного тренера команди
ФІФА назвала найкращого футболіста 2025 року
ФІФА назвала найкращого футболіста 2025 року
Чемпіонка-зрадниця Лискун повідомила про своє одруження
Чемпіонка-зрадниця Лискун повідомила про своє одруження

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua