Коваль допомогла своєму клубу здобути розгромну перемогу у грі NCAA

Катерина Коваль зіграла 17 хвилин, набрала 9 очок, зробила 4 підбирання, 5 перехоплень

Одразу три українки зіграли за свої клуби цієї ночі в NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Катерина Коваль допомогла LSU Тайгерс обіграти Морган Стейт з рахунком 91:33. Катерина Коваль зіграла 17 хвилин, набрала 9 очок (3/4 двоочкові, 3/4 штрафні), зробила 4 підбирання, 5 перехоплень, 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

VCU Ремс здобув перемогу над Амерікан Юніверсіті 69:63. Тетяна Ткаченко зіграла 10 хвилин, набрала 5 очок (1/1 двоочкові, 1/1 триочкові), зробила 2 підбирання, 1 перехоплення при 1 втраті та 2 фолах.

Морхед Стейт поступився Арканзас-Літтл Рок 63:76. Катерина Діке провела на майданчику 21 хвилину, набрала 15 очок (4/5 двоочкові, 0/1 триочкові, 7/10 штрафні), зробила 10 підбирань, 2 передачі, 1 блок-шот при 5 втратах та 5 фолах.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0