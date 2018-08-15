Ліга чемпіонів. БАТЕ зіграє з ПСВ, а «Бенфіка» – з ПАОКом. Інші пари раунду плей-офф
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Розсилка
Тільки 12 команд продовжують боротьбу за шість перепусток у груповий етап
У вівторок, 14 серпня, визначилися всі переможці третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Київське «Динамо» обіграло «Славію» й у раунді плей-офф зіграє з «Аяксом» з Нідерландів.
Окрім того, на даному етапі, який є останнім перед груповим етапом, зіграють наступні пари:
Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Аякс» (Нідерланди) – «Динамо» (Київ, Україна)
БАТЕ (Білорусь) – ПСВ (Нідерланди)
«Бенфіка» (Португалія) – ПАОК (Греція)
«Янг Бойз» (Швейцарія) – «Динамо» (Загреб, Хорватія)
«МОЛ Віді» (Угорщина) – АЕК (Афіни, Греція)
«Црвена Звезда» (Сербія) – «Зальцбург» (Австрія)
Матчі відбудуться 21/22 та 28/29 серпня.