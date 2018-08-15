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    Ліга чемпіонів. БАТЕ зіграє з ПСВ, а «Бенфіка» – з ПАОКом. Інші пари раунду плей-офф

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    Ліга чемпіонів. БАТЕ зіграє з ПСВ, а «Бенфіка» – з ПАОКом. Інші пари раунду плей-офф

    Тільки 12 команд продовжують боротьбу за шість перепусток у груповий етап

    У вівторок, 14 серпня, визначилися всі переможці третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    Київське «Динамо» обіграло «Славію» й у раунді плей-офф зіграє з «Аяксом» з Нідерландів.

    Окрім того, на даному етапі, який є останнім перед груповим етапом, зіграють наступні пари:

    Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Аякс» (Нідерланди) – «Динамо» (Київ, Україна)

    БАТЕ (Білорусь) – ПСВ (Нідерланди)

    «Бенфіка» (Португалія) – ПАОК (Греція)

    «Янг Бойз» (Швейцарія) – «Динамо» (Загреб, Хорватія)

    «МОЛ Віді» (Угорщина) – АЕК (Афіни, Греція)

    «Црвена Звезда» (Сербія) – «Зальцбург» (Австрія)

    Матчі відбудуться 21/22 та 28/29 серпня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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