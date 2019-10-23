Ліга чемпіонів: гол Малиновського, порятунок «Реалу» з «Ювентусом» та всі результати 22 жовтня



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Руслан Малиновський УЄФА

У Лізі чемпіонів зіграли частину матчів 3-го туру групового етапу

Команди Ліги чемпіонів зіграли частину матчі 3-го туру групового етапу.

Українець Руслан Малиновський відкрив рахунок у матчі його «Аталанти» на виїзді проти «Манчестер Сіті», реалізувавши пенальті. Це перший гол українця в Лізі чемпіонів та другий його італійської команди. Та на цьому всі приємності для «Аталанти» завершилися. Англійці всерйоз взялися за справу. Два голи Агуеро та хет-трик від Стерлінга оформили болісний розгром для команди Малиновського.

«Реал» здобув мінімальну перевагу на виїзді проти «Галатасарая». Гості забили майже в середині першого тайму. Гол виявився єдиним, змусивши найбільше хвилюватися тренера мадридців Зінедіна Зідана. Перемога врятувала його від загрози відставки.

«Ювентус» здобув вдома вольову перемогу проти московського «Локомотива», який більшу частину ігрового часу тримав лідерство.

Група А

«Галатасарай» (Туреччина) – «Реал» (Іспанія) – 0:1

Гол: 0:1 – Кроос (18)

«Брюґґе» (Бельгія) – «Парі Сен Жермен» (Франція) – 0:5

Голи: 0:1 – Ікарді (7). 0:2 – Мбапе (61). 0:3 – Ікарді (63). 0:4 – Мбапе (79). 0:5 – Мбапе (83)

Становище команд: «ПСЖ» - 9, «Реал» - 4, «Брюґґе» - 2, «Галатасарай» - 1

Група В

«Олімпіакос» (Греція) – «Баварія» (Німеччина) – 2:3

Голи: 1:0 – Ель Арабі (23). 1:1 – Левандовський (34). 1:2 – Левандовський (62). 1:3 – Толіссо (75). 2:3 – Гілєрме (79)

«Тоттнем» (Англія) – «Црвена Звєзда» (Сербія) – 5:0

Голи: 1:0 – Кане (9). 2:0 – Сон (16). 3:0 – Сон (44). 4:0 – Ламела (57). 5:0 – Кане (72)

Становище команд: «Баварія» - 9, «Тоттнем» - 4, «Црвена Звєзда» - 3, «Олімпіакос» - 1

Група С

«Манчестер Сіті» (Англія) – «Аталанта» (Італія) – 5:1

Голи: 0:1 – Малиновський (28, з пенальті). 1:1 – Агуеро (34). 2:1 – Агуеро (38, з пенальті). 3:1 – Стерлінг (58). 4:1 – Стерлінг (64). 5:1 – Стерлінг (69)

Вилучення: Фоден (83, МС)

«Шахтар» (Україна) – «Динамо» (Хорватія) – 2:2

Становище команд: «Манчестер Сіті» - 9, «Шахтар» - 4, «Динамо» З – 4, «Аталанта» - 0

Група D

«Ювентус» (Італія) – «Локомотив» (Росія) – 2:1

Голи: 0:1 – Міранчук (30). 1:1 – Дібала (77). 2:1 – Дібала (80)

«Атлетико» (Іспанія) – «Байєр» (Німеччина) – 1:0

Гол: 1:0 – Мората (78)

Становище команд: «Атлетико» - 7, «Ювентус» - 7, «Локомотив» - 3, «Байєр» - 0