Українець Малиновський дальнім ударом приніс «Аталанті» перемогу в італійській Серії А (відео)



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Руслан Малиновський забив через вісім хвилин перебування на полі ФК «Аталанта»

Для нашого хавбека це другий м’яч у сезоні

Український півоборонець Руслан Малиновський забив свій третій м’яч в італійській Серії А.

Замінивши на 64-й хвилині хорвата Маріо Пашаліча, український хавбек уже через вісім хвилин низовим ударом метрів з 25-ти приніс «Аталанті» перемогу у Флоренції над «Фіорентиною».

До тієї миті, поки Руслан з’явився на полі, результат гри був нічийним – 1:1. На 32-й хвилині «фіалок» вивів уперед Федеріко К’єза, а на 49-й Дуван Сапата цей м’яч відіграв.

Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 42 очки і піднялася в таблиці на четверте місце.

«Фіорентина» має 25 пунктів і йде 14-ю.