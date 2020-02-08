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    Українець Малиновський дальнім ударом приніс «Аталанті» перемогу в італійській Серії А (відео)

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    Руслан Малиновський забив через вісім хвилин перебування на полі - Українець Малиновський дальнім ударом приніс «Аталанті» перемогу в італійській Серії А (відео)
    Руслан Малиновський забив через вісім хвилин перебування на полі
    ФК «Аталанта»

    Для нашого хавбека це другий м’яч у сезоні

    Український півоборонець Руслан Малиновський забив свій третій м’яч в італійській Серії А.

    Замінивши на 64-й хвилині хорвата Маріо Пашаліча, український хавбек уже через вісім хвилин низовим ударом метрів з 25-ти приніс «Аталанті» перемогу у Флоренції над «Фіорентиною».

    До тієї миті, поки Руслан з’явився на полі, результат гри був нічийним – 1:1. На 32-й хвилині «фіалок» вивів уперед Федеріко К’єза, а на 49-й Дуван Сапата цей м’яч відіграв.

    Після цієї перемоги «Аталанта» набрала 42 очки і піднялася в таблиці на четверте місце.

    «Фіорентина» має 25 пунктів і йде 14-ю.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський Серія А ФК «Аталанта» Дуван Сапата Федеріко К’єза Маріо Пашаліч ФК «Фіорентина»
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