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    Українські волейболістки зазнали першої поразки в «Золотій Євролізі-2019»

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    Блокуюча Світлана Дорсман була однією з найкращих у складі збірної України - Українські волейболістки зазнали першої поразки в «Золотій Євролізі-2019»
    Блокуюча Світлана Дорсман була однією з найкращих у складі збірної України
    Volleyball.ua

    Наша команда поступилася в Чехії

    Після стартових перемог над командами Словаччини і Швеції жіноча збірна України з волейболу зазнала першої поразки в «Золотій Євролізі-2019».

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    Сьогодні в Брно наші волейболістки поступилися суперницям із Чехії.

    Чехія - Україна - 3:1 (25:14, 27:29, 25:18, 25:17)

    Чехія: Коссаньова (24), Пурчартова (8), Орвосова (16), Млейнкова (4), Трнкова (8), Шмідова (3); Досталова (ліберо), Годанова (11), Паточкова (1), Сімона Копецка, Голяшкова, Ева Свободова. Тренер - Йоанніс Атанасопулос

    Україна: Політанська (3), Карина Денисова (20), Діана Карпець (1), Олександра Биценко (8), Анна Степанюк (8), Дорсман (14); Христина Нємцева (ліберо), Дарина Дрозд (7), Великоконь, Катерина Дудник (2). Тренер - Гарій Єґіазаров

    1 червня. Брно. Mestska Hala Vodova. 900 глядачів

    Таким чином, після першого кола в групі А «Золотої Євроліги» тривладдя: по дві перемоги здобули збірні Чехії, України і Словаччини, котра сьогодні розгромила 3:0 Швецію. Скандинавки всі три матчі програли.

     Читайте також: Українські волейболістки в «Золотій Євролізі» всього за 66 хвилин розгромили на виїзді Швецію
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