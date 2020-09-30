  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Український клуб вийшов у другий раунд Ліги чемпіонів з волейболу

    • Розсилка
    &laquo;Хімік&raquo; виграв у&nbsp;&laquo;Прометея&raquo; несподівано легко - Український клуб вийшов у другий раунд Ліги чемпіонів з волейболу
    «Хімік» виграв у «Прометея» несподівано легко
    Світлина - ВК «Хімік»

    Далі на «Хімік» очікує суперник з Італії

    Сьогодні, 30 вересня, у Південному на Одещині відбувся другий матч першого раунду жіночої Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися два українських клуби – місцевий «Хімік» переміг кам’янський «Прометей».

    Оскільки перший матч закінчився перемогою «Хіміка» 3:1, то гостей влаштовували перемоги з рахунком 3:0 або 3:1, щоб перевести матч у «золотий» сет. Однак господині швидко заволоділи перевагою і перший сет виграли з перевагою в п'ять очок. Надалі перевага підопічних Євгена Ніколаєва сумнівів не викликала.

    «Хімік» (Південне, Україна) – «Прометей» (Кам’янське, Україна) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:19)

    «Хімік»: Ольга Скрипак (2), Оксана Яковчук (7), Анастасія Маєвська (5), Анна Кириченко (11), Юлія Бойко (16), Катерина Фролова (8); Христина Нємцева (ліберо), Таяннара Еммель (2), Юлія Микитюк (3), Дарина Степановська, Дарина Великоконь, Євгенія Хобер (6). Тренер – Євген Ніколаєв

    «Прометей»: Дарина Дрозд (3), Алла Політанська (2), Катерина Дудник (10), Діана Мелюшкіна (15), Даямі Санчес (4), Катерина Сільченкова (4); Шара Венеґас (ліберо), Дарина Дуденок (ліберо), Валерія Кітіпова, Діана Франкевич (6), Марина Мазенко (3), Ганна Харчинська (5). Тренер – Андрій Романович

    Судді: Мацей Твардовскі (Польща), Константін Йовчев (Болгарія)

    Тривалість матчу: 77 хв. (28 + 26 + 23)

    30 вересня. Південне. Спорткомплекс «Олімп». 350 глядачів 

    Відзначимо, що в наступному раунді «Хімік» за вихід e груповий етап Ліги чемпіонів зіграє з італійським «Скандіччі». Перша гра відбудеться в Італії 6-8 жовтня, а друга в Україні 13-15 жовтня.

     Читайте також: Визначився володар Кубка України з волейболу серед жінок
    волейбол ВК Хімік Дарина Дрозд Христина Нємцева Євген Ніколаєв Катерина Дудник Алла Політанська Дарина Великоконь Юлія Микитюк Анастасія Маєвська Юлія Бойко Дарина Степановська Катерина Фролова Ольга Скрипак ВК «Прометей» (Кам'янське) Дарина Дуденок Діана Мелюшкіна Марина Мазенко Андрій Романович Даяна Санчес Діана Франкевич Ганна Харчинська Євгенія Хобер Оксана Яковчук Катерина Сільченкова Анна Кириченко Валерія Кітіпова Шара Венеґас Таяннара Еммель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies