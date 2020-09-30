Український клуб вийшов у другий раунд Ліги чемпіонів з волейболу
Далі на «Хімік» очікує суперник з Італії
Сьогодні, 30 вересня, у Південному на Одещині відбувся другий матч першого раунду жіночої Ліги чемпіонів, в якому зустрічалися два українських клуби – місцевий «Хімік» переміг кам’янський «Прометей».
Оскільки перший матч закінчився перемогою «Хіміка» 3:1, то гостей влаштовували перемоги з рахунком 3:0 або 3:1, щоб перевести матч у «золотий» сет. Однак господині швидко заволоділи перевагою і перший сет виграли з перевагою в п'ять очок. Надалі перевага підопічних Євгена Ніколаєва сумнівів не викликала.
«Хімік» (Південне, Україна) – «Прометей» (Кам’янське, Україна) – 3:0 (25:20, 25:19, 25:19)
«Хімік»: Ольга Скрипак (2), Оксана Яковчук (7), Анастасія Маєвська (5), Анна Кириченко (11), Юлія Бойко (16), Катерина Фролова (8); Христина Нємцева (ліберо), Таяннара Еммель (2), Юлія Микитюк (3), Дарина Степановська, Дарина Великоконь, Євгенія Хобер (6). Тренер – Євген Ніколаєв
«Прометей»: Дарина Дрозд (3), Алла Політанська (2), Катерина Дудник (10), Діана Мелюшкіна (15), Даямі Санчес (4), Катерина Сільченкова (4); Шара Венеґас (ліберо), Дарина Дуденок (ліберо), Валерія Кітіпова, Діана Франкевич (6), Марина Мазенко (3), Ганна Харчинська (5). Тренер – Андрій Романович
Судді: Мацей Твардовскі (Польща), Константін Йовчев (Болгарія)
Тривалість матчу: 77 хв. (28 + 26 + 23)
30 вересня. Південне. Спорткомплекс «Олімп». 350 глядачів
Відзначимо, що в наступному раунді «Хімік» за вихід e груповий етап Ліги чемпіонів зіграє з італійським «Скандіччі». Перша гра відбудеться в Італії 6-8 жовтня, а друга в Україні 13-15 жовтня.