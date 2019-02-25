Визначився володар Кубка України з волейболу серед жінок
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Розсилка
Переміг той, від кого перемоги й чекали
«Хімік» з Південного на Одещині вшосте у своїй історії став володарем Кубка України з волейболу.
Цьгорічний «Фінал чотирьох» жіночого Кубка проводився на паркеті Палацу спорту «Юність» у Запоріжжі.
У півфіналі запорізька «Орбіта» перемогла 3:0 тернопільську «Галичанку», а «Хімік» теж насухо розібрався з луцькою «Волинню».
Фінал теж сюрпризів не подарував.
«Хімік» (Південне) - «Орбіта» (Запоріжжя) - 3:0 (25:20, 25:16, 25:21)
«Хімік»: Напалкова (5), Дудник (16), Карпець (15), Микитюк (7), Бойко (16), Дрозд (6); Нємцева (ліберо), Степановська, Великоконь. Тренер – Євген Ніколаєв
«Орбіта»: Грицуняк (2), Пасс (9), Пугач (4), Димар (12), Савченко (9), Лучко (6); Ніколайчук (ліберо). Тренер – Володимир Бузаєв
Судді: Скибицький (Львів), Босенко (Суми)
23 лютого. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 900 глядачів
Волейболістки «Орбіти» терпляче і настирливо шукали різні шляхи до вдалої гри. Ліберо Вікторія Ніколайчук, хоч і не без помилок, відчайдушно стелилася на прийомах і частенько піднімала в повітря дуже складні м’ячі. Далі Олена Грицуняк розважливо доводила їх до Юлії Димар, Поліни Пасс, Вікторії Савченко та Лідії Лучко, і ті частенько «прошивали» блоки опоненток. Але така картина тривала лише до середини кожного із сетів. Бо надалі у запоріжанок починалися помилки, за які волейболістки «Хіміка» карали нещадно. Діана Карпець – на блоках, Катерина Дудник і Юлія Бойко – з діагоналей. Та й ліберо Христина Нємцева у ці моменти на командні відриви в рахунку напрацьовувала на совість. Тож «Хімік», вириваючись у кожній із партій на 5-6 очок уперед, надалі цєї переваги вже не втрачав.
Таким чином, незважаючи на помітні старання господарок, колективний клас підопічних Євгена Ніколаєва виявився вищим. І незабаром, після тривалої церемонії вручення персональних відзнак (де, зокрема, приз MVP «Фіналу чотирьох» отримала Дарина Дрозд), красень-кубок цілком справедливо пішов по руках переможниць.
Джерело: Федерація волейболу України