Визначився володар Кубка України з волейболу серед жінок



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«Хімік» з Південного здобув національний Кубок вшосте в історії Офіційний сайт ВК Хімік

Переміг той, від кого перемоги й чекали

«Хімік» з Південного на Одещині вшосте у своїй історії став володарем Кубка України з волейболу.

Цьгорічний «Фінал чотирьох» жіночого Кубка проводився на паркеті Палацу спорту «Юність» у Запоріжжі.

У півфіналі запорізька «Орбіта» перемогла 3:0 тернопільську «Галичанку», а «Хімік» теж насухо розібрався з луцькою «Волинню».

Фінал теж сюрпризів не подарував.

«Хімік» (Південне) - «Орбіта» (Запоріжжя) - 3:0 (25:20, 25:16, 25:21)

«Хімік»: Напалкова (5), Дудник (16), Карпець (15), Микитюк (7), Бойко (16), Дрозд (6); Нємцева (ліберо), Степановська, Великоконь. Тренер – Євген Ніколаєв

«Орбіта»: Грицуняк (2), Пасс (9), Пугач (4), Димар (12), Савченко (9), Лучко (6); Ніколайчук (ліберо). Тренер – Володимир Бузаєв

Судді: Скибицький (Львів), Босенко (Суми)

23 лютого. Запоріжжя. Палац спорту «Юність». 900 глядачів

Волейболістки «Орбіти» нічого не змогли вдіяти з блоком «Хіміка». Фото - офіційний сайт «Хіміка»

Волейболістки «Орбіти» терпляче і настирливо шукали різні шляхи до вдалої гри. Ліберо Вікторія Ніколайчук, хоч і не без помилок, відчайдушно стелилася на прийомах і частенько піднімала в повітря дуже складні м’ячі. Далі Олена Грицуняк розважливо доводила їх до Юлії Димар, Поліни Пасс, Вікторії Савченко та Лідії Лучко, і ті частенько «прошивали» блоки опоненток. Але така картина тривала лише до середини кожного із сетів. Бо надалі у запоріжанок починалися помилки, за які волейболістки «Хіміка» карали нещадно. Діана Карпець – на блоках, Катерина Дудник і Юлія Бойко – з діагоналей. Та й ліберо Христина Нємцева у ці моменти на командні відриви в рахунку напрацьовувала на совість. Тож «Хімік», вириваючись у кожній із партій на 5-6 очок уперед, надалі цєї переваги вже не втрачав.



Таким чином, незважаючи на помітні старання господарок, колективний клас підопічних Євгена Ніколаєва виявився вищим. І незабаром, після тривалої церемонії вручення персональних відзнак (де, зокрема, приз MVP «Фіналу чотирьох» отримала Дарина Дрозд), красень-кубок цілком справедливо пішов по руках переможниць.

Джерело: Федерація волейболу України