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    Ліга Європи: «Ріу Аве» та «Мілан» видали фантастичну серію з 24 післяматчевих пенальті (відео)

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    Воротар міланців Джанлуїджі Доннарумма після відбитого від Сантоса Адерлана пенальті - Ліга Європи: «Ріу Аве» та «Мілан» видали фантастичну серію з 24 післяматчевих пенальті (відео)
    Воротар міланців Джанлуїджі Доннарумма після відбитого від Сантоса Адерлана пенальті
    Світлина - ACMilan.com

    «Мілан» дивом врятувався в ігровий час, а потім вирвав перемогу в післяматчевій серії

    Фантастичною серією пенальті завершилося протистояння між португальським «Ріу Аве» та італійським «Міланом» у рамках плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

    Основних 90 хвилин матчу завершилися нічиєю 1:1. В екстра-таймі «Ріу Аве» вело майже до завершення ігрового часу, але пропустило з пенальті на другій компенсованій арбітром хвилині. З пенальті, від Хакана Чалханоґлу. При цьому вилучення отримав хорватський оборонець господарів Тоні Боревковіч.

    А потім була затяжна післяматчева серія, в якій взяли участь усі гравці, крім оборонця «Мілану» Маттео Ґаббії, який одинадцятиметрового не бив. Перші неточні постріли суперники зробили лише на сьомому ударі. На десятому синхронно над поперечиною пробили обидва воротарі. А після того гравці почали серію по другому колу. І на цей раз Ісмаель Беннасер та Чіко Жеральдеш переграти голкіперів не змогли. Розв’язка настала на 12-му ударі: Сімон К’яєр забив, а удар Сантоса Адерлана відбив Джанлуїджі Доннарумма кут.

    «Ріу Аве» (Португалія) – «Мілан» (Італія) – 2:2, по пенальті 8:9

    Голи: 0:1 – Салемакерс (51). 1:1 – Жеральдеш (72). 2:1 – Желсон (109). 2:2 – Гакан Чалханоґлу (120+2)

    Пенальті: Беннасер – 0:1. Жеральдеш – 1:1. Сімон К’яєр – 1:2. Адерлан – 2:2. Тео Ернандес – 2:3. Ямбор – 3:3. Брагім Діас – 3:4. Піасон – 4:4. Хакан Чалханоґлу – 4:5. Феліпе Ауґусто – 5:5. Давіде Калабрія – 5:6. Желсон – 6:6. Тоналі – 6:7. Ґабріельзіньо – 7:7. Лоренцо Коломбо – 7:7 (над поперечиною). Нельсон Монте – 7:7 (стійка). Рафаел Леау – 7:8. Іву Пінту – 8:8. Джанлуїджі Доннарумма – 8:8 (над поперечиною). Павел Кіщек – 8:8 (над поперечиною). Беннасер – 8:8 (воротар). Жеральдеш – 8:8 (стійка). Сімон К’яєр – 8:9. Адерлан – 8:9 (воротар)

    Жеребкування групового турніру Ліги Європи відбудеться сьогодні, 2 жовтня, о 14:00 за київським часом.

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    Ліга Європи Хакан Чалханоґлу ФК «Мілан» ФК «Ріу Аве» Джанлуїджі Доннарумма Чіко Жеральдеш Ісмаель Беннасер Сімон К’яєр Маттео Ґаббія Сантос Адерлан Тоні Боревковіч Алексіс Салемакерс Тео Ернандес Брагім Діас Феліпе Ауґусто Давіде Калабрія Лоренцо Коломбо Нельсон Монте Рафаель Леау Іву Пінту Павел Кіщек Дала Желсон Нікола Ямбор Лукас Піасон Сандро Тоналі Ґабріельзіньо
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