Славетна футбольна династія Мальдіні отримала новий старт



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Мальдіні-молодший влився у колектив Seria A

Мальдіні ІІІ дебютував за «Россо-нері»

У неділю, 2 лютого, сталася знаменна подія – у Серії А дебютував 18-річний Даніель Мальдіні – онук великого Чезаре та син не менш великого Паоло Мальдіні.

Всі троє Мальдіні в сумі зіграли 995 матчів в чемпіонаті Італії: Паоло - 647, Чезаре - 347.

18-річний нападник з'явився на полі на 93-й хвилині матчу «Мілану» проти «Верони». За цей час нічим особливим хлопчина не відзначився, але все одно увійшов до історії. Сподіваємось, що це лише початок славної кар’єри та малий буде цілком гідним продовжувачем легендарної династії сенаторів«Мілану».

Мілан - Верона - огляд матчу Автор: Футбол 1/2

Гра завершилася нічиєю 1:1, після якої «Мілан» з 32 очками ділить 6-8 місця у турнірній таблиці Серії А.

Джерело: UA-Футбол