Ліга Європи. «Севілья» здолала «Сігму», «Генк» - «Брондбю», а «Гент» і «Бордо» зіграли внічию. Інші матчі
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Крім того, «Аталанта» вдома не зуміла обіграти «Копенгаген»
У четвер, 23 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.
Нагадаємо, «Зоря» у Запоріжжі зіграла у нульову нічию із «Лейпцигом».
До Вашої уваги всі результати перших матчів даної стадії:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Раунд плей-офф
«Зоря» (Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0
«Олімпія» (Словенія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина) – 0:2 (0:2)
АПОЕЛ (Кіпр) – «Астана» (Казахстан) – 1:0 (0:0)
«Русенборг» (Норвегія) – «Шкендія» (Македонія) – 3:1 (3:0)
«Дюделанж» (Люксембург) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 2:0 (0:0)
«Судува» (Литва) – «Селтік» (Шотландія) – 1:1 (1:1)
«Шериф» (Молдова) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:0 (1:0)
«Мальме» (Швеція) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 2:2 (2:0)
«Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 0:1 (0:1)
«Сігма» (Чехія) – «Севілья» (Іспанія) – 0:1 (0:0)
«Сарпсборг» (Норвегія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 3:1 (2:1)
«Гент» (Бельгія) – «Бордо» (Франція) – 0:0
«Партизан» (Сербія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 1:1 (1:1)
«Рапід» (Відень, Австрія) – «Стяуа» (Румунія) – 3:1 (2:0)
«Базель» (Швейцарія) – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – 3:2 (1:0)
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія) – 1:0 (1:0)
«Аталанта» (Італія) – «Копенгаген» (Данія) – 0:0
«Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія) – 3:1 (0:1)
«Тренчин» (Словаччина) – АЕК (Ларнака, Кіпр) – 1:1 (0:0)
«Генк» (Бельгія) – «Брондбю» (Данія) – 5:2 (2:0)
«Олімпіакос» (Греція) – «Бернлі» (Англія) – 3:1 (1:1)
Матчі-відповідь відбудуться 30 серпня.