  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ліга Європи. «Севілья» здолала «Сігму», «Генк» - «Брондбю», а «Гент» і «Бордо» зіграли внічию. Інші матчі

    • Розсилка
    Ліга Європи. «Севілья» здолала «Сігму», «Генк» - «Брондбю», а «Гент» і «Бордо» зіграли внічию. Інші матчі

    Крім того, «Аталанта» вдома не зуміла обіграти «Копенгаген»

    У четвер, 23 серпня, відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи сезону-2018/19.

    Нагадаємо, «Зоря» у Запоріжжі зіграла у нульову нічию із «Лейпцигом».

    До Вашої уваги всі результати перших матчів даної стадії:

    Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

    Раунд плей-офф

    «Зоря» (Україна) – «Лейпциг» (Німеччина) – 0:0

    «Олімпія» (Словенія) – «Спартак» (Трнава, Словаччина) – 0:2 (0:2)

    АПОЕЛ (Кіпр) – «Астана» (Казахстан) – 1:0 (0:0)

    «Русенборг» (Норвегія) – «Шкендія» (Македонія) – 3:1 (3:0)

    «Дюделанж» (Люксембург) – ЧФР (Клуж, Румунія) – 2:0 (0:0)

    «Судува» (Литва) – «Селтік» (Шотландія) – 1:1 (1:1)

    «Шериф» (Молдова) – «Карабах» (Азербайджан) – 1:0 (1:0)

    «Мальме» (Швеція) – «Мідтьюлланн» (Данія) – 2:2 (2:0)

    «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – «Лудогорець» (Болгарія) – 0:1 (0:1)

    «Сігма» (Чехія) – «Севілья» (Іспанія) – 0:1 (0:0)

    «Сарпсборг» (Норвегія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 3:1 (2:1)

    «Гент» (Бельгія) – «Бордо» (Франція) – 0:0

    «Партизан» (Сербія) – «Бешикташ» (Туреччина) – 1:1 (1:1)

    «Рапід» (Відень, Австрія) – «Стяуа» (Румунія) – 3:1 (2:0)

    «Базель» (Швейцарія) – «Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – 3:2 (1:0)

    «Рейнджерс» (Шотландія) – «Уфа» (Росія) – 1:0 (1:0)

    «Аталанта» (Італія) – «Копенгаген» (Данія) – 0:0

    «Зеніт» (Росія) – «Мольде» (Норвегія) – 3:1 (0:1)

    «Тренчин» (Словаччина) – АЕК (Ларнака, Кіпр) – 1:1 (0:0)

    «Генк» (Бельгія) – «Брондбю» (Данія) – 5:2 (2:0)

    «Олімпіакос» (Греція) – «Бернлі» (Англія) – 3:1 (1:1)

    Матчі-відповідь відбудуться 30 серпня.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ