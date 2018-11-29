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    Ліга Європи. Стали відомі стартові склади на матч «Ворскла» - «Арсенал»

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    У першому матчі полтавський клуб програв 2:4 - Ліга Європи. Стали відомі стартові склади на матч «Ворскла» - «Арсенал»
    У першому матчі полтавський клуб програв 2:4
    Фото: УЄФА

    «Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу»

    У четвер, 29 листопада, полтавська «Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

    Вже відомі стартові склади команд на цей матч.

    «Ворскла»: Шуст, Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Скляр, Шарпар , Кулач, Коломоєць.

    Запасні: Ткаченко, Сергійчук, Мисик, Карека, Чижов, Саків, Кані.

    «Арсенал»: Чех, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Дженкінсон, Ліхтштайнер,  Ельнені, Ремзі, Гендузі, Сміт-Роу, Нкетіа, Віллкок.

    Запасні: Мартінес, Мхітарян, Гілмор, Медлі, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака

    Матч мав відбутися в Полтаві, проте рішенням УЄФА був перенесений до Києва, на НСК «Олімпійський».

    Початок матчу о 19:55.

    Як відомо, у першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв з рахунком 2:4.

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