Ліга Європи. Стали відомі стартові склади на матч «Ворскла» - «Арсенал»
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«Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу»
У четвер, 29 листопада, полтавська «Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Вже відомі стартові склади команд на цей матч.
«Ворскла»: Шуст, Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Скляр, Шарпар , Кулач, Коломоєць.
Запасні: Ткаченко, Сергійчук, Мисик, Карека, Чижов, Саків, Кані.
«Арсенал»: Чех, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Дженкінсон, Ліхтштайнер, Ельнені, Ремзі, Гендузі, Сміт-Роу, Нкетіа, Віллкок.
Запасні: Мартінес, Мхітарян, Гілмор, Медлі, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака
Матч мав відбутися в Полтаві, проте рішенням УЄФА був перенесений до Києва, на НСК «Олімпійський».
Початок матчу о 19:55.
Як відомо, у першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв з рахунком 2:4.