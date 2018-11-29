Ліга Європи. Стали відомі стартові склади на матч «Ворскла» - «Арсенал»



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У першому матчі полтавський клуб програв 2:4 Фото: УЄФА

«Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу»

У четвер, 29 листопада, полтавська «Ворскла» у Києві зіграє проти лондонського «Арсеналу» в межах 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Вже відомі стартові склади команд на цей матч.

«Ворскла»: Шуст, Артур, Чеснаков, Даллку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Скляр, Шарпар , Кулач, Коломоєць.

Запасні: Ткаченко, Сергійчук, Мисик, Карека, Чижов, Саків, Кані.

«Арсенал»: Чех, Мейтленд-Найлс, Холдінг, Дженкінсон, Ліхтштайнер, Ельнені, Ремзі, Гендузі, Сміт-Роу, Нкетіа, Віллкок.

Запасні: Мартінес, Мхітарян, Гілмор, Медлі, Осей-Туту, Джон-Джулс, Сака

Матч мав відбутися в Полтаві, проте рішенням УЄФА був перенесений до Києва, на НСК «Олімпійський».

Початок матчу о 19:55.

Як відомо, у першому матчі в Лондоні полтавський клуб програв з рахунком 2:4.