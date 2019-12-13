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    Михайличенко не поспішає у відставку після провалу в Лізі Європи

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    Олексій Михайличенко збирається усувати проблеми в тренувальному режимі - Михайличенко не поспішає у відставку після провалу в Лізі Європи
    Олексій Михайличенко збирається усувати проблеми в тренувальному режимі
    ФК «Динамо»

    Тренер «Динамо» чекає на розмову з Суркісом

    Наставник «Динамо» Олексій Михайличенко прокоментував нічию зі швейцарським «Луґано» (1:1) і виліт з Ліги Європи.

    «У тому, що сталося, винні всі. Передусім, я, оскільки команда не вирішила поставлених завдань. Сьогоднішня гра, на жаль, підвела підсумок нашого виступу в єврокубках. Якщо так проаналізувати, то були і хороші ігри, але допущені помилки не дозволили досягати результату в певних матчах, зокрема і в сьогоднішньому.

    Сказати, що ми не награли на перемогу, не можна. Але те, що ми допускаємо помилки, пропускаємо м'ячі і не можемо забити – це проблема. Такі проблеми потрібно вирішувати в роботі і на тренуваннях.

    Розмови з президентом у нас ще не було. В цілому, це дуже неприємна ситуація. Ми були зобов'язані виходити з групи і досягати результату в багатьох матчах.

    Стосовно останніх ігор, то, якщо порівнювати з «Зорею», ситуація інша. Там у нас дуже багато не вийшло в організації гри. Основна проблема була в цьому. Це моя помилка. Сьогодні нам забракло реалізації своїх моментів і переваги. Ми пропустили з першого ж моменту. Нам не пробачили, а ми дуже багато прощаємо», – сказав Михайличенко.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга Європи Ігор Суркіс Олексій Михайличенко ФК «Луґано»
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