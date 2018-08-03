Ліга Європи з футболу. Відбулися всі матчі другого відбірного раунду. Усі результати
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Розсилка
Празька «Спарта» вибула, білоруські «Динамо», «Аталанта» та «Севілья» йдуть далі
У четвер, 2 серпня, відбулися матчі-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2018/19.
До Вашої уваги результати поєдинків:
Ліга Європи з футболу сезону-2018/19
Другий відбірний раунд
ФК «Маріуполь» (Україна) – «Юргорден» (Швеція) – 2:1 д.ч. (0:0, 1:1, 1:0)
Перший матч – 1:1
«Лячі» (Албанія) – «Мольде» (Норвегія) – 0:2 (0:2)
Перший матч – 0:3
«Алашкерт» (Вірменія) – «Сутьєска» (Чорногорія) – 0:0
Перший матч – 1:0
АЕК (Ларнака, Кіпр) – «Дандолк» (Ірландія) – 4:0 (3:0)
Перший матч – 0:0
«Тренчин» (Словаччина) – «Гурнік» (Польща) – 4:1 (2:0)
Перший матч – 1:0
«Динамо» (Мінськ, Білорусь) – «Дунайська Стреда» (Словаччина) – 4:1 (1:0)
Перший матч – 3:1
«Флора» (Естонія) – АПОЕЛ (Кіпр) – 2:0 (2:0)
Перший матч – 0:5
«Славія» (Софія, Болгарія) – «Хайдук» (Хорватія) – 2:3 (1:1)
Перший матч – 0:1
«Тракай» (Литва) – «Партизан» (Сербія) – 1:1 (1:1)
Перший матч – 0:1
«Валлетта» (Мальта) – «Зринські» (Боснія та Герцеговина) – 1:2 (0:1)
Перший матч – 1:1
«Геккен» (Швеція) – «Лейпциг» (Німеччина) – 1:1 (0:0)
Перший матч – 0:4
«Ліллестрем» (Норвегія) – ЛАСК (Австрія) – 1:2 (0:1)
Перший матч – 0:4
АІК (Швеція) – «Нордшелланд» (Данія) – 0:1 (0:1)
Перший матч – 0:1
«Адміра» (Відень, Австрія) – ЦСКА (Софія, Болгарія) – 1:3 (0:1)
Перший матч – 0:3
«Аполлон» (Лімасол, Кіпр) – «Желєзнічар» (Боснія та Герцеговина) – 3:1 (1:1)
Перший матч – 2:1
«Прогрес» (Люксембург) – «Гонвед» (Угорщина) – 2:0 (1:0)
Перший матч – 0:1
«Вадуц» (Ліхтенштейн) – «Жальгіріс» (Литва) – 1:1 (1:0)
Перший матч – 0:1
«Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) – «ТНС» (Вельс) – 1:1 (1:0)
Перший матч – 1:2
«Спарта» (Прага, Чехія) – «Спартак» (Суботиця, Сербія) – 2:1 (1:0)
Перший матч – 0:2
«Атромітос» (Греція) – «Динамо» (Брест, Білорусь) – 1:1 (0:0)
Перший матч – 3:4
«Слован» (Братислава, Словаччина) – «Бальцан» (Мальта) – 3:1 (1:0)
Перший матч – 1:2
«Астерас» (Греція) – «Гіберніан» (Шотландія) – 1:1 (0:1)
Перший матч – 2:3
«Бешикташ» (Туреччина) – «Б-36» (Фарерські о-ви) – 6:0 (2:0)
Перший матч – 2:0
«Копенгаген» (Данія) – «Стьярнан» (Ісландія) – 5:0 (3:0)
Перший матч – 2:0
«Вікінгур» (Фарерські о-ви) – «Торпедо» (Кутаїсі, Грузія) – 0:4 (0:2)
Перший матч – 0:3
«Вітесс» (Нідерланди) – «Вііторул» (Румунія) – 3:1 (1:0)
Перший матч – 2:2
«Сараєво» (Боснія та Герцеговина) – «Аталанта» (Італія) – 0:8 (0:5)
Перший матч – 2:2
«Марибор» (Словенія) – «Чіхура» (Грузія) – 2:0 (0:0)
Перший матч – 0:0
«Домжале» (Словенія) – «Уфа» (Росія) – 1:1 (0:0)
Перший матч – 0:0
«Стяуа» (Румунія) – «Рудар» (Веленьє, Словенія) – 4:0 (1:0)
Перший матч – 2:0
«Рейнджерс» (Шотландія) – «Осієк» (Хорватія) – 1:1 (0:0)
Перший матч – 1:0
«Бордо» (Франція) – «Вентспілс» (Латвія) – 2:1 (1:0)
Перший матч – 1:0
«Сарпсборг» (Норвегія) – «Санкт-Галлен» (Швейцарія) – 1:0 (1:0)
Перший матч – 1:2
АЗ (Алкмаар, Нідерланди) – «Кайрат» (Казахстан) – 2:1 (1:1)
Перший матч – 0:2
«Ла Фіоріта» (Сан-Марино) – «Спартакс» (Юрмала, Латвія) – 0:3 (0:2)
Перший матч – 0:6
«Дріта» (Косово) – «Дюделанж» (Люксембург) – 1:1 (1:0)
Перший матч – 1:2
«Крузейдерс» (Північна Ірландія) – «Олімпія» (Словенія) – 1:1 (1:1)
Перший матч – 1:5
«Раднички» (Сербія) – «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль) – 2:2 (1:2)
Перший матч – 0:2
«Ріу Аве» (Португалія) – «Ягеллонія» (Польща) – 4:4 (2:1)
Перший матч – 0:1
«Уйпешт» (Угорщина) – «Севілья» (Іспанія) – 1:3 (0:1)
Перший матч – 0:4
«Гапнарфйордюр» (Ісландія) – «Хапоель» (Хайфа, Ізраїль) – 0:1 (0:0)
Перший матч – 1:1
«Бернлі» (Англія) – «Абердін» (Шотландія) – 3:1 д.ч. (1:1, 0:0, 1:0)
Перший матч – 1:1
«Лех» (Польща) – «Шахтар» (Солігорськ, Білорусь) – 3:1 д.ч. (1:0, 0:1, 1:0)
Перший матч – 1:1
«Валюр» (Ісландія) – ФК «Санта-Колома» (Андорра) – 3:0 (0:0)
Перший матч – 0:1