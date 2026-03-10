Головна Спорт Новини
Ліга чемпіонів 10 березня 2026: прогнози і анонси матчів 1/8 фіналу

Антон Федорців
Антон Федорців
«Ньюкасл» уже перетинався з «Барселоною» у цьому розіграші турніру
фото: Reuters

Розповідаємо коротко про поєдинки вівторка, 10 березня 2026 року, в головному єврокубку

Плейоф Ліги чемпіонів продовжиться 10 березня першими матчами 1/8 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Галатасарай» – «Ліверпуль»

На береги Босфору англійський гранд поїхав із неабиякими кадровими проблемами. Зі свіжих втрат – воротар Аліссон. А ще в лазареті «червоних» залишаються оборонець Леоні, хавбеки Ендо та Бредлі, нападники К'єза та Ісак. Та навіть в такій ситуації «Ліверпуль» повинен проходити чемпіона Туреччини, який підійшов до протистояння в повній боєготовності.

Шанси мерсисайдців на 11:45 10 березня виглядають привабливішими, стверджують букмекери GGBET. На перемогу «Ліверпуля» закладено коефіцієнт 1,75. Тим часом потенційну звитягу «Галатасарая» оцінено балом 4,41. Схожий кеф 4,32 запропоновано на підсумкову нічию. Красномовна ситуація з проходом команд у чвертьфінал. На путівку в наступний раунд для англійського гранда закладено бал 1,16. На турнірний подвиг стамбульських «левів» виставлено коефіцієнт 5,57. Тотал менше 1,5 запропоновано з кефом 5,53.

«Аталанта» – «Баварія»

Мають втрати перед очним протистоянням і «Богиня» з німецьким грандом. Бергамаскам не допоможуть травмовані хавбеки Едерсон і Де Кетеларе, а також нападник Распадорі та дискваліфікований оборонець Скальвіні. Тим часом «Баварія» у минулі вихідні залишилася без голкіпера Ноєра. Компанію йому в лазареті складе оборонець Іто.

Мюнхенці на 11:45 10 березня залишаються лідером симпатій, вважають фахівці GGBET. На перемогу «Баварії» закладено кеф 1,67. Натомість імовірність перемоги «Аталанти» оцінена балом 4,65. Нічия за підсумком 90 хвилин запропонована з коефіцієнтом 4,57. Кеф на прохід «ротен» до 1/4 фіналу знижено до 1,11 пункту. На вихід же в чвертьфінал «Богині» виставлено бал 6,94. На тотал більше 4,0 запропоновано коефіцієнт 3,15.

«Атлетіко» – «Тоттнем»

У різному гуморі підходять до поєдинку «матрацники» та лондонці. «Шпори» не перемагають на внутрішній арені з грудня і влаштували метушню з посадою тренера. А ще в «Тоттнема» переповнений лазарет – оборонці Удогі та Девіс, півзахисники Бентанкур, Меддісон, Кудус, Бергвалль, Кулусевскі, нападник Одобер. «Атлетіко» не зможе розраховувати тільки на резервіста Мендосу.

Іспанський гранд на 11:45 10 березня набрав привабливості, переконані фахівці GGBET. На перемогу «матрацників» закладено кеф 1,72. Тим часом імовірну звитягу «Тоттнема» оцінено балом 5,19. На підсумкову нічию запропоновано коефіцієнт 3,88. Схожа ситуація склалася з проходом у чвертьфінал. На місце в наступній стадії для «Атлетіко» виставлено кеф 1,48, а на протилежний підсумок – коефіцієнт 2,72. На тотал менше 1,0 закладено кеф 8,60.

«Ньюкасл» – «Барселона»

«Сороки» вдруге в нинішньому сезоні перетнуться з іспанським грандом. Команди зустрілися в основному раунді – тоді гору взяла «Барса» (2:1). Героєм поєдинку став англієць Рашфорд, який оформив дубль. Він в обоймі каталонців і зараз. А от «Ньюкасл» через травми не зможе розраховувати на центрбека Шера та хавбеків Гімараеса і Майлі. Суттєві втрати мають і гості – оборонці Кунде, Крістенсен і Бальде, півзахисники Де Йонг і Гаві. За впливом на колективи їх можна назвати рівними.

Така ж ситуація з шансами «Ньюкасла» та «Барселони», впевнені букмекери GGBET. На потенційну звитягу «сорок» виставлено коефіцієнт 2,77. Тим часом на ймовірний успіх закладено кеф 2,37. Нічия за перші 90 хвилин протистояння оцінена балом 4,04. Трохи по-іншому склалося з проходом у 1/4 фіналу. На місце в наступному раунді для «Барси» запропоновано на кеф 1,37. На турнірний поступ англійського клубу виставлено коефіцієнт 3,20. На тотал більше 4,5 закладено бал 3,27.

Читайте також:

