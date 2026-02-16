Головна Спорт Новини
Ліга чемпіонів 17 лютого 2026: прогнози і анонси матчів 1/16 фіналу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Усман Дембеле чимало забивав «Монако»
фото: Reuters

Розповідаємо коротко про поєдинки вівторка, 17 лютого 2026 року, в головному єврокубку

Плей-офф Ліги чемпіонів розпочнеться 17 лютого чотирма матчами 1/16 фіналу. «Главком» зібрав головне про прийдешні поєдинки.

«Галатасарай» – «Ювентус»

Турецький та італійський гранди зійдуться в Стамбулі. «Старій синьйорі» забракло трьох очок, щоб вийти відразу в 1/8 фіналу. Тепер підопічним Лучано Спаллетті доведеться здолати барєр команди Окана Бурука. Обидва колективи мають втрати – хавбек стамбульців Леміна відпочине через перебір жовтих карток, а от форварда туринців Девід і Влаховіч зазнали травм.

Претендент №1 поєдинку залишається «Юве», переконані букмекери GGBET. Перемогу команди Спаллетті, станом на 18:50 16 лютого 2026 року (за київським часом), оцінюється з коефіцієнтом 2,1. Потенційна звитяга «Галатасарая» і підсумкова нічия оцінується з коефіціентом 3,54 та 3,68 відповідно. Скромний бал 1,31 заклали на прохід туринців у наступний раунд. А от коефіцієнт на путівку в 1/8 фіналу для «левів» склав 3,59. Сміливою ідеєю буде поставити на тотал менше 0,5 із приголомшливим кефом 10,76.

«Боруссія» Д – «Аталанта»

У кадровій кризі до плей-офф дісталися дортмундці. «Боруссія» через травми втратила центрбеків Шлоттербека та Зюле, а страховий варіант Джан у лазареті опинився ще раніше. На фоні таких втрат відсутність Де Кетеларе для бергамасків не така вже й критична. На папері рівні суперники ще й неподалік фінішували в основному раунді.

Лідером першого поєдинку залишається «Боруссія», впевнені букмекери GGBET. Перемогу «джмелів» оцінюють з коефіцієнтом 2,08. Тим часом імовірний успіх «Аталанти» оцінили балом 3,56. Нічия стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,70. А ось на прохід в 1/8 фіналу шанси команди фактично рівні – 1,90 для дортмундців і 1,94 для «Богині». Коефіцієнт на тотал менше 3,5 склав непогані 2,93.

«Монако» – ПСЖ

Сліпий жереб подарував уже в першому раунді протистояння клубів із одного чемпіонату. Тож тепер ті, хто не слідкують за чемпіонатом Франції, зможуть побачити очний матч тамтешніх грандів. У нинішньому сезоні монегаски одного разу перетнулися з командою Забарного та мінімально перемогли. Повторити той успіх підопічні Себастьяна Поконьйолі спробують без цілої групи травмованих (Градецкі, Даєр, Погба, Мінаміно та інші). «Париж» втратив лише хавбеків Маюлу та Руїса.

ПСЖ безумовним лідером поєдинку вважають фахівці GGBET. Перемога парижан оцінюється коефіцієнтом 1,57. Далі за вірогідністю іде нічия з коефіцієнтом 4,65. Домашня перемога «Монако» запропонована з балом 5,57. Ще промовистіші цифри підготували на прохід команд в 1/8 фіналу. Ставки на ПСЖ приймають з коефіцієнтом 1,13, а на монегасків виставили бал 6,50. До речі, кеф на тотал менше 2,5 склав 2,55.

«Бенфіка» – «Реал»

17 лютого 2026 року, на «Ештадіу да Луж» у Лісабоні місцева «Бенфіка» прийматиме мадридський «Реал» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плейоф Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Ювентус ФК Монако ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Парі Сен-Жермен ФК «Аталанта» «Ґалатасарай»

